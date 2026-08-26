توکلی: سامانه ثبت و پیگیری آنلاین مشکلات بیماران خاص تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر نادر توکلی صبح امروز در جلسه کمیته استانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، اظهار کرد: هدف این است که بیشترین بهره‌برداری از ظرفیت صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای پوشش خدمات درمانی و دارویی بیماران صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی میزان کفایت بودجه‌های تخصیص‌یافته برای بیماری‌ها افزود: مسائل موجود در سطح استان تهران باید از طریق جلسات کارشناسی و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی و سازمان‌های بیمه‌گر بررسی و پیگیری شود.

توکلی تأکید کرد: خروجی جلسات باید جمع‌بندی مشخصی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه‌های فناوری اطلاعات، خدمات سرپایی، خدمات بستری و دارو باشد. بنابراین طرح پراکنده مسائل، امکان پیگیری مؤثر و دستیابی به نتیجه را کاهش می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با انتقاد از تکرار مشکلات بدون رسیدگی عملی، گفت: اینکه در جلسات متعدد تنها از وجود مشکل سخن گفته شود، کافی نیست و مسائل باید بررسی و برطرف شوند. حتی اگر در هر جلسه یک مشکل حل شود، می‌توان آن جلسه را نتیجه‌بخش دانست.

وی بخشی از مشکلات اجرایی را مرتبط با سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی دانست و افزود: مسائل مربوط به سامانه‌های HIS باید در جلسات تخصصی و با حضور نمایندگان فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط بررسی شود.

توکلی همچنین بر حضور نمایندگان تخصصی حوزه‌های دارو، فناوری اطلاعات، خدمات سرپایی و بستری در کارگروه‌ها تأکید کرد و گفت: مشکلات باید از سطح بیمارستان‌ها جمع‌آوری شود تا منشأ اختلال‌ها و راه‌حل آن‌ها به‌درستی شناسایی شود.

وی پیشنهاد کرد کارگروه‌های فناوری اطلاعات به‌صورت ماهانه تشکیل شوند و روند طرح و رفع مشکلات در سطح دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به شکل مستمر دنبال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه تصمیم‌گیری باید با نظارت بر اجرای فرایندها همراه باشد، اظهار کرد: ممکن است تصمیم‌ها در سطح مدیریتی اتخاذ شوند، اما بیمار هنگام مراجعه و پذیرش با مشکل روبه‌رو شود و نداند باید از چه مسیری موضوع را پیگیری کند.

توکلی در پایان بر ضرورت ایجاد یا تقویت سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری آنلاین شکایت‌ها و مشکلات بیماران تأکید کرد تا مسائل اجرایی، از جمله اختلالات سامانه‌ای و مشکلات فرایند پذیرش در زمان مناسب رسیدگی و رفع شوند.