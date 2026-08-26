به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو عصر چهارشنبه در آیین افتتاح و کلنگزنی پروژههای راهداری شهرستان دنا که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، هفت پروژه افتتاحی و کلنگزنی در حوزه راهداری شهرستان دنا با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۵۴ میلیارد تومان در دست اجرا و بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع این طرحها، سه پروژه با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان وارد مرحله عملیات اجرایی میشود و چهار پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
آغاز فاز نخست ایمنسازی گردنه بیژن
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه اصلاح و ایمنسازی گردنه بیژن، گفت: این پروژه یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است که فاز نخست آن امروز با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان کلنگزنی شد و عملیات اجرایی آن رسماً آغاز میشود.
وی با تشریح موقعیت این محور، بیان کرد: گردنه بیژن محور ارتباطی شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد با بخش پادنا از توابع شهرستان سمیرم در استان اصفهان است.
پیمانجو ادامه داد: طول این مسیر ۲۳ کیلومتر است که ۱۱ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی کهگیلویه و بویراحمد و ۱۲ کیلومتر نیز در حوزه استان اصفهان قرار دارد.
گردنهای که ۶ ماه در سال مسدود است
وی با اشاره به شرایط سخت جوی این محور، تصریح کرد: گردنه بیژن در ارتفاع حدود سه هزار و ۲۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و با آغاز بارشها از اوایل آذرماه، به دلیل بارش سنگین برف و سقوط متوالی بهمن مسدود میشود.
پیمانجو افزود: بازگشایی این محور معمولاً تا اوایل اردیبهشتماه به طول میانجامد و به این ترتیب، ارتباط جادهای این منطقه حدود پنج تا ۶ ماه از سال قطع است.
وی گفت: در زمان انسداد گردنه بیژن، اهالی، کشاورزان و باغداران برای تردد میان شهرستان دنا، سمیرم و بخش پادنا ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین هستند که این موضوع زمان سفر را از حدود نیم ساعت به نزدیک چهار ساعت افزایش میدهد.
نیاز هزار میلیارد تومانی برای ایمنسازی کامل
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ایمنسازی پایدار گردنه بیژن، گفت: برای حل اساسی مشکل این محور و فراهم کردن امکان تردد ایمن و پایدار در تمام طول سال، دو طرح فنی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از گزینهها احداث ۲.۷ کیلومتر گالری بتنی برای مهار بهمن است که برآورد اولیه اجرای آن بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
پیمانجو ادامه داد: گزینه دوم نیز احداث یک تونل به طول یک کیلومتر و ۶۰۰ متر است که علاوه بر ایمنسازی مسیر، موجب حذف بخش قابل توجهی از پیچها و قوسهای پرخطر شده و اجرای آن حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی این محور، خاطرنشان کرد: گردنه بیژن مسیر ارتباطی مهمی برای مردم، کشاورزان و باغداران دو استان کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به شمار میرود و استمرار انسداد آن در فصل زمستان مشکلات قابل توجهی برای ساکنان منطقه ایجاد میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: با توجه به حجم بالای اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح جامع ایمنسازی، فاز نخست اصلاح و ایمنسازی این محور از پاییندست و همزمان با هفته دولت آغاز شد.
پیمانجو ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان و تأمین اعتبارات مورد نیاز در سالهای آینده، عملیات ایمنسازی کامل گردنه بیژن اجرایی شود و شرایط برای تردد ایمن و پایدار مردم شهرستان دنا و سمیرم فراهم شود.
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