به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات، محمدحسین کبادی، با اشاره به گزارش هفتگی عملیات امدادونجات در کشور اظهار کرد: از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریورماه، ۵۵۸ مورد حادثه در سامانه امدادونجات به ثبت رسید و امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در مجموع ۵۸۰ خدمت امدادی به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: در این مدت، ۴۰۰ مصدوم و بیمار در حوادث مختلف به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۸ نفر نیز خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی را به‌صورت سرپایی در محل حادثه دریافت کردند. همچنین ۴۷ نفر با انجام عملیات نجات فنی رهاسازی شدند، ۳۳ مورد رهاسازی پیکر جان‌باختگان انجام شد، ۵۱ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۲۱ نفر از حادثه‌دیدگان نیز به مناطق امن انتقال یافتند.

کبادی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز گفت: طی این مدت ۱۸۳ مورد خدمت در این بخش ارائه شد که شامل انتقال ۲۲ نفر به مراکز درمانی، ارائه خدمات سرپایی به ۱۳۶ نفر، توزیع اقلام به ۱۵ نفر و اسکان ۱۰ نفر بوده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در میان استان‌های کشور، مازندران با ۷۰ حادثه، گیلان با ۵۲ حادثه و گلستان با ۴۳ حادثه بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: از نظر تعداد مصدومان نیز استان‌های مازندران با ۱۰۸ نفر، آذربایجان غربی با ۹۶ نفر و گیلان با ۸۸ نفر در رتبه‌های نخست قرار داشتند و بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی نیز با ۷۴ نفر مربوط به مازندران، ۴۲ نفر مربوط به گیلان و ۳۰ نفر مربوط به گلستان بوده است.

کبادی درباره حوادث ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور گفت: طی هفته گذشته ۴۱۲ مورد حادثه ترافیکی توسط جمعیت هلال‌احمر ثبت شد که در پی آن ۳۱۱ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۶ مصدوم نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های مازندران با ۴۰ مورد، گیلان با ۳۶ مورد و گلستان با ۳۴ مورد ثبت شده و از نظر انتقال مصدومان نیز مازندران با ۵۱ نفر، گیلان با ۳۰ نفر و گلستان با ۲۵ نفر بیشترین آمار را داشته‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات در ادامه با اشاره به حوادث کوهستان اظهار کرد: از ۲۸ مرداد تا ۳ شهریورماه، ۳۷ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوست که در این حوادث ۶۸ نفر دچار حادثه شدند و ۲۵ نفر از آنان مصدوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث کوهستان در استان‌های مازندران با ۶ مورد و کرمانشاه با ۴ مورد ثبت شده است. همچنین خراسان رضوی با ۱۸ حادثه‌دیده و اردبیل با ۱۶ حادثه‌دیده بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان حوادث کوهستان را به خود اختصاص دادند.

کبادی در پایان با تأکید بر تداوم آماده‌باش و فعالیت شبکه امدادونجات کشور گفت: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به حوادث هستند.