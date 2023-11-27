۱۰ هکتار از جنگل های غرب مازندران سوخت/ اعزام ۲ بالگرد

مهرداد خزایی پول در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هکتار از عرصه‌های جنگلی شوراب کجور به صورت سطحی دچار حریق شده است، افزود: ۱۰۰ نفر از نیروهای مردمی، منابع طبیعی و بسیج و غیره مشغول اطفای حریق هستند.

وی با تقدیر از مدیریت بحران و نمایندگان مردم غرب استان در مجلس برای تأمین بالگرد گفت: روز گذشته یک فروند بالگرد برای اطفا اعزام شده بود و امروز نیز یک فروند دیگر در حال اعزام است.

وی وزش باد شدید و صعب العبور بودن منطقه را از جمله مشکلات فراروی عملیات اطفا ذکر کرد و گفت: در جنگل بالاس تنکابن نیز پنج هکتار از عرصه‌ها درگیر حریق است و به دلیل وزش شدید باد امروز بالگرد نتوانست در منطقه عملیات انجام دهد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ نیروی مردمی و منابع طبیعی نیز در منطقه بالاس مشغول مهار و اطفای حریق هستند.

وی با بیان این که نوع آتش سوزی سطحی به شمار می‌رود، افزود: در این حادثه لاشبرگ، درختان خشک سرپا و ریشه کن و افتاده دچار حریق شدند که در حال اطفا است.