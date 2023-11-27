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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران:

۱۰ هکتار از جنگل های غرب مازندران سوخت/ اعزام ۲ بالگرد

۱۰ هکتار از جنگل های غرب مازندران سوخت/ اعزام ۲ بالگرد

نوشهر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر با بیان اینکه ۱۰ هکتار از جنگل های منطقه به صورت سطحی دچار حریق شده است، گفت: تلاش برای اطفا همچنان ادامه دارد.

مهرداد خزایی پول در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج هکتار از عرصه‌های جنگلی شوراب کجور به صورت سطحی دچار حریق شده است، افزود: ۱۰۰ نفر از نیروهای مردمی، منابع طبیعی و بسیج و غیره مشغول اطفای حریق هستند.

وی با تقدیر از مدیریت بحران و نمایندگان مردم غرب استان در مجلس برای تأمین بالگرد گفت: روز گذشته یک فروند بالگرد برای اطفا اعزام شده بود و امروز نیز یک فروند دیگر در حال اعزام است.

وی وزش باد شدید و صعب العبور بودن منطقه را از جمله مشکلات فراروی عملیات اطفا ذکر کرد و گفت: در جنگل بالاس تنکابن نیز پنج هکتار از عرصه‌ها درگیر حریق است و به دلیل وزش شدید باد امروز بالگرد نتوانست در منطقه عملیات انجام دهد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ نیروی مردمی و منابع طبیعی نیز در منطقه بالاس مشغول مهار و اطفای حریق هستند.

وی با بیان این که نوع آتش سوزی سطحی به شمار می‌رود، افزود: در این حادثه لاشبرگ، درختان خشک سرپا و ریشه کن و افتاده دچار حریق شدند که در حال اطفا است.

کد مطلب 5951135

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