به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی تحولات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وزیر خارجه قطر در این تماس تلفنی بر حمایت دوحه از تلاش ها برای دست یابی به راهکاری تاکید کرد که آزادی کشتیرانی را تضمین کند.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر همچنین تلفنی با عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین درباره تحولات منطقه گفتگو کرد.
از سوی دیگر بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه تلفنی گفتگو کردند.
عبدالعاطی در این تماس تلفنی بر اهمیت تشدید تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش شدت تنش و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری و ضرورت اولویت دادن به راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک و گفتگو برای رسیدگی به بحرانهای جاری که میتواند از افزایش تنش و بیثباتی در منطقه جلوگیری و امنیت و منافع کشورهای منطقه و ملتهای آنها را حفظ کند، تاکید کردند.
وی همچنین بر اهمیت پایبندی به یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران و اجرای مفاد و تفاهمات مندرج در آن تاکید کرد و آن را گامی سازنده در مسیر کاهش سطح تنشها و تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه دانست.
در این گفتگو همچنین موضوع امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
عبدالعاطی بر ضرورت تضمین آزادی، امنیت و ایمنی کشتیرانی و جلوگیری از ایجاد هرگونه مانع در مسیر تردد کشتیها تاکید کرد و خواستار پایبندی به قواعد مرتبط حقوق بینالملل شد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت حیاتی آزادی کشتیرانی برای تجارت بینالمللی، زنجیرههای تامین و امنیت انرژی، بر ضرورت جلوگیری از سرایت پیامدهای تشدید تنشها و بحرانهای منطقهای به آبراههای بینالمللی تاکید کرد.
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