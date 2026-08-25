به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگ زاده، بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سرمایه بزرگ هر جامعه سلامت انسان ها است و بر همین اساس توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های درمانی و بهداشتی شهرستان شده است.

وی با اشاره به مهم ترین طرح های حوزه سلامت افزود: افتتاح مرکز ناباروری بیمارستان کاشانی، مرکز مراقبت های مادران پس از زایمان، فاز دوم سی تی اسکن بیمارستان، بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام و اجرای فاز نخست بیمارستان شهید سلیمانی از جمله اقدامات مهم در این بخش است.

فرماندار جیرفت بیان کرد: در بخش آب و برق نیز حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه، اجرای خطوط انتقال آب و برق، تکمیل فاز دوم سامانه حذف ارسنیک شهر و توسعه و بازسازی شبکه توزیع برق شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد.

بیگ زاده، گفت: آبرسانی به ۴۵ روستای فاقد آب آشامیدنی از دیگر طرح های اساسی شهرستان است که می تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و کاهش دغدغه های مردم این مناطق داشته باشد.

وی با اشاره به مسائل ارتباطی برخی مناطق روستایی گفت: در شهرستان جیرفت ۵۶ روستا با مشکل خط تلفن و اینترنت مواجه هستند که پیگیری برای رفع این مشکلات و تقویت زیرساخت های ارتباطی این مناطق در حال انجام است.

فرماندار جیرفت با اشاره به طرح های راه سازی اشاره کرد و افزود: موافقت وزارتخانه برای جاده بلوک به شهرستان اخذ شده و اعتبارات ملی این پروژه نیز تامین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری موافقت راه و شهرسازی برای اخذ ماده ۲۳ جاده بلوک نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه اجرای این طرح مهم فراهم شود.

بیگ زاده، گفت: مناقصه احداث باند دوم محور جیرفت ـ درب بهشت به طول چهار کیلومتر برگزار شده و این پروژه اکنون از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار است.

وی درباره طرح های حوزه مسکن نیز اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی ۴۷۶ قطعه زمین را به صورت گروهی به بیش از یک هزار و ۴۰۰ متقاضی ثبت نام شده در سامانه اختصاص داده است همچنین مطالعات ساخت مسکن در راستای طرح جوانی جمعیت در حال تکمیل است.

فرماندار جیرفت با اشاره به پیگیری های انجام شده برای بازگشت منابع مالی هلیل رود به چرخه توسعه منطقه گفت: موضوع پول سوم هلیل رود نیز مجددا پیگیری شده تا این منابع در مسیر عمران و آبادانی منطقه به کار گرفته شود.

وی از پیگیری برای تکمیل ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خبر داد و با تاکید بر جایگاه رسانه ها در توسعه شهرستان گفت: رسانه ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و می توانند با نقد منصفانه، مطالبه گری مسئولانه و انعکاس واقعیت ها، در پیشبرد امور نقش موثری ایفا کنند.

وی افزود: خدمات دولت باید به درستی اطلاع رسانی شود و رسانه ها به عنوان بازوی توانمند دولت، ضمن شفاف سازی و بیان واقعیت ها، امید و اعتماد را در جامعه تقویت کنند.