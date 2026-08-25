به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و در جریان سفر سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به کرمان، مجتمع آموزشی سردار شهید حسین پورجعفری با ۴۸ کلاس درس به بهرهبرداری رسید.
این مجتمع آموزشی در زمینی به مساحت یک هکتار و با ۶ هزار و ۷۰۰ مترمربع زیربنا در دو طبقه احداث شده و از نظر تعداد کلاس، بزرگترین مدرسه کشور محسوب میشود.
این مجموعه شامل آزمایشگاه، کتابخانه، کلاسهای درس و کارگاههای آموزشی است که در قالب چهار ساختمان مجزا احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است.
بر اساس اعلام مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان، با بهرهبرداری از این مجتمع، یکهزار دانشآموز در منطقهای که از بالاترین تراکم جمعیتی و پایینترین سرانه فضای آموزشی برخوردار است، امکان تحصیل در فضای آموزشی مناسب را خواهند داشت.
۲۴۰۰ میلیارد تومان پروژه مدرسهسازی با مشارکت بنگاههای اقتصادی
استاندار کرمان در آیین افتتاح این مجتمع آموزشی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: با توجه به نگاه رئیسجمهور به نهضت مدرسهسازی، استان کرمان در استفاده از ظرفیت و منابع بنگاههای اقتصادی پیشگام شده و تاکنون پنج تفاهمنامه در این زمینه به امضا رسیده است.
دکتر محمدعلی طالبی افزود: بر اساس این تفاهمنامهها، اجرای حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه مدرسهسازی در استان پیشبینی شده که معادل ۴۰ درصد مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی کشور در این حوزه است.
وی ادامه داد: ساخت ۱۹۱ مدرسه در استان کرمان در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، ۸۰ مدرسه در مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه این اقدامات همچنان با نیاز واقعی استان فاصله دارد، گفت: توسعه فضاهای آموزشی و جبران کمبود سرانه آموزشی، همچنان از اولویتهای استان است.
افتتاح سالانه ۱۰ هزار کلاس درس در کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم با اشاره به گستردگی نظام آموزش و پرورش اظهار کرد: ۱۶ میلیون دانشآموز در ۱۳۰ هزار مدرسه و یک میلیون معلم و نیروی آموزشی، بزرگترین حوزه خدمت دولت در بخش آموزش و پرورش را تشکیل میدهند.
سیدحمید پورمحمدی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر نهضت مدرسهسازی افزود: سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۰۰ کلاس درس در کشور به بهرهبرداری رسید و امسال نیز حدود ۱۰ هزار کلاس درس جدید به مجموعه فضاهای آموزشی کشور اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲۵ هزار کلاس درس نیز تجهیز شد و امسال همین میزان کلاس درس تجهیز خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش نرخ جذب کودکان در مدارس به ۹۸ درصد گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، باید به عقلانیت، خردورزی و تعلیم و تربیت دانشآموزان توجه ویژه داشته باشیم.
پورمحمدی، جلوگیری از ترک تحصیل، ارتقای کیفیت یادگیری، مهارتآموزی، تقویت قدرت حل مسئله و تحقق عدالت آموزشی را از محورهای مهم در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد.
کاهش چالشهای مالی آموزش و پرورش کرمان
محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش استان گفت: امسال کمترین چالش را در حوزه آموزش و پرورش و مسائل مالی داشتهایم.
وی بهرهبرداری از طرحهای جدید آموزشی را گامی در مسیر کاهش کمبود فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در استان دانست.
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