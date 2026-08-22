ظفرقندی: پزشک امروز دغدغه سلامت مردم و کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با اشاره به خاطرات برگزاری مراسم‌های روز پزشک در سال‌های گذشته اظهار کرد: گنجینه‌ای از خاطرات روز پزشک در این سالن نهفته است. در همین سالن یاد شهدای جامعه سلامت در ایام کرونا را گرامی داشتیم و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز خانواده‌های شهدا و تصاویر شهدای این جنگ در همین مکان حضور داشتند.

وی افزود: امروز نیز پس از پشت سر گذاشتن این روزهای سخت، دور هم جمع شده‌ایم و این برای من باعث افتخار است که جامعه پزشکی توانسته در شرایط سخت، مردم را درمان کند و در کنار آنها باشد.

جامعه پزشکی در کنار مردم ایستاد

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط دشوار کشور در سال‌های گذشته گفت: کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشته و روزهای سختی نیز پیش رو دارد؛ روزهایی که با جنگ، تحریم و محاصره همراه بوده است. به تعبیر رهبر شهیدمان، جامعه سلامت و حوزه سلامت مانند یک تیم ملی سلامت نقش‌آفرینی کرده است.



وی، رمز موفقیت و اعتبار جامعه پزشکی را حضور در کنار مردم دانست و تصریح کرد: جامعه پزشکی توانسته در کنار همه مردم و بدون هیچ تفاوتی، رفتاری حرفه‌ای و ارزشمند داشته باشد و در شرایط سخت، خطرات و مشکلات، به مردم کمک کند و تسکین‌دهنده درد آنها باشد.

ظفرقندی ادامه داد: در این شرایط، جامعه پزشکی علاوه بر درمان مردم، تلاش کرده است برای جوانان و نسل آینده کشور نیز معلم و الگو باشد.

آسیب به مراکز درمانی در جنگ ۱۲ روزه

وزیر بهداشت با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: همه شما می‌دانید که تعداد زیادی از بیمارستان‌های ما برخلاف همه اصول اولیه انسانی و حتی اصول نظامی، مورد آسیب قرار گرفتند. مراکز بهداشت، آمبولانس‌ها و بیش از ۲۰ آمبولانس نیز آسیب دیدند.

وی با اشاره به تحریم‌های دارویی گفت: اینکه گفته می‌شود دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم نیستند، در عمل یک دروغ بزرگ است. در مسئولیت اجرایی می‌بینیم که اگرچه گفته می‌شود دارو مشمول تحریم نیست، اما وقتی حمل‌ونقل و انتقال منابع و محموله‌ها محدود می‌شود و به کشورهای دیگر دستور داده می‌شود که امکان تحویل هیچ محموله‌ای حتی محموله دارویی به ایران را نداشته باشند، عملاً تأمین دارو نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

ظفرقندی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم این مشکلات را برطرف کنیم و جای نگرانی نیست، اما باید واقعیت تحریم‌ها و آثار آن بر سلامت مردم را به‌درستی شناخت.

تقدیر از جامعه پزشکی، تقدیر از اخلاق و ایثار است

وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه تقدیر از جامعه پزشکی تنها تقدیر از یک حرفه نیست، اظهار کرد: اگر جامعه پزشکی ارزشمند است، به دلیل حضور آن در صحنه‌های ایثار، اخلاق و ازخودگذشتگی است؛ ویژگی‌هایی که ما در صحنه‌های مختلف از پزشکان و داروسازان دیده‌ایم.

وی با اشاره به استادان و پیشکسوتان جامعه پزشکی گفت: ما از اساتیدی مانند استاد یلدا، استاد شمس شریعت و در حوزه داروسازی از دکتر عباس شفیعی یاد گرفته‌ایم. ارزش این بزرگان فقط به پزشک یا داروساز بودن آنها نیست؛ بلکه بیش از آن، رفتار حرفه‌ای، مردم‌داری، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنها برای ما الگو بوده است.

ظفرقندی افزود: آنها به ما یاد دادند که پزشک کامل کسی است که علاوه بر مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی نیز برای خود قائل باشد.



پزشک کامل، دغدغه‌مند سلامت جامعه است

وزیر بهداشت با بیان اینکه تعریف پزشک امروز صرفاً یک نیروی درمانی نیست، گفت: پزشک امروز باید دغدغه سلامت مردم و کشور را داشته باشد.

وی ادامه داد: پایه توسعه پایدار هر کشوری، انسان سالم و جامعه سالم است. اگر بخواهیم به یک ایران قوی برسیم و توسعه پایدار داشته باشیم، باید جامعه سالم داشته باشیم و این وظیفه‌ای است که جامعه پزشکی هم در حوزه حرفه‌ای و هم در حوزه اجتماعی بر عهده دارد.

ظفرقندی تصریح کرد: پزشک کامل فقط به فکر درمان یک بیماری نیست، بلکه به فکر سلامت است. وقتی پزشک دغدغه سلامت داشته باشد، آلودگی هوا برای او مسئله است؛ فقر مردم، سوءتغذیه کودکان، سوءمصرف مواد و آسیب‌های اجتماعی برای او اهمیت دارد.

وی گفت: این همان مفهوم پزشک کامل و همان مسئولیت ارزشمندی است که جامعه پزشکی بر عهده دارد.

جامعه پزشکی در صدر سرمایه اجتماعی

وزیر بهداشت با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های مربوط به اعتماد عمومی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس تقریباً هر ماه یا هر دو ماه یک‌بار ارزیابی‌هایی درباره میزان اعتماد و اعتبار گروه‌های مختلف اجتماعی انجام می‌دهد.

وی افزود: بر اساس آماری که اخیراً از مرکز پژوهش‌ها دریافت کرده‌ام، در اغلب این ارزیابی‌ها جامعه سلامت و حوزه پزشکی در رتبه نخست یا در کنار نیروهای نظامی در صدر گروه‌های مورد اعتماد مردم قرار دارند. ممکن است در برخی ماه‌ها رتبه‌ها جابه‌جا شود، اما این دو گروه در صدر سرمایه اجتماعی کشور قرار دارند.

ظفرقندی تأکید کرد: این سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند است و باید از آن مراقبت کنیم. جامعه پزشکی باید تلاش کند در کنار مردم و با یکدیگر، برای دردهای مردم راه درمان پیدا کند.

وی در پایان گفت: این فرصت، فرصتی مغتنم است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. باید قدر این نعمت را بدانیم و از خدمت به مردم خسته نشویم؛ چرا که خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان، یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها و نعمت‌های جامعه پزشکی است.