حمله پهپادی به پالایشگاه لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پالایشگاه زاویه لیبی اعلام کرد که یک پهپاد اوایل روز شنبه به مخزن سوخت پالایشگاه نفت در شمال شرقی این کشور برخورد کرد و باعث نشت سوخت شد، اما هیچ تلفات جانی یا آتش‌سوزی نداشت.

شرکت پالایش نفت زاویه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پهپاد حدود ساعت ۳:۴۵ صبح به وقت محلی به دیواره یک مخزن نفتای تصفیه نشده برخورد کرده و دو سوراخ ایجاد کرده و باعث نشت نفتا از مخزن شده است.

این شرکت اعلام کرد که پرسنل آن حادثه را مهار و نشت را متوقف کرده‌اند و افزود که هیچ آتش‌سوزی رخ نداده و هیچ کس مجروح نشده است.

این پالایشگاه نگرانی خود را در مورد وجود تجهیزات نظامی در محوطه خود ابراز کرد و هشدار داد که این تجهیزات خطر جدی برای جان، مال و محیط اطراف ایجاد می‌کنند. این سازمان از همه طرف‌ها خواست تا پالایشگاه و تأسیسات آن را از درگیری‌ها و فعالیت‌های مسلحانه دور نگه دارند و بر اهمیت استراتژیک و حساسیت عملیات آن تأکید کرد.

روز سه‌شنبه، طبق گزارش‌ها و اعلام مقامات محلی، چندین نفر در درگیری‌های بین گروه‌های مسلح در شهرهای سورمان و زاویه در غرب لیبی کشته و زخمی شدند و گزارش‌هایی مبنی بر فرار زندانیان منتشر شد.

شرکت پالایش نفت زاویه همچنین از کارمندان در مناطق ناامن خواست تا به دلیل درگیری‌ها سر کار حاضر نشوند و سه‌شنبه را برای کارمندان تعطیل اعلام کرد. زاویه در ماه‌های اخیر شاهد چندین دور درگیری مسلحانه بوده است که منجر به کشته و زخمی شدن افراد و آسیب به تأسیسات حیاتی شده است.

این شهر به دلیل موقعیت ساحلی و پالایشگاه نفت و سایر تأسیسات انرژی خود از اهمیت استراتژیک و اقتصادی برخوردار است و هرگونه تنش امنیتی در آنجا بر حمل و نقل و همچنین تأمین سوخت و انرژی تأثیر می‌گذارد.