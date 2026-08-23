به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، یک منبع امنیتی خبر داد که یک تانکر در داخل پالایشگاه الدوره واقع در جنوب بغداد دچار آتشسوزی شد.
این منبع گفت که تیمهای دفاع مدنی به محل حادثه اعزام شدند.
وی جزئیات بیشتری درباره این آتشسوزی و علت رخ دادن آن اعلام نکرد.
از سوی دیگر وزارت نفت عراق در بیانیهای اعلام کرد که آتشسوزی در پالایشگاه الدوره در نتیجه آتش گرفتن یک دستگاه و آسیب دیدن یک دستگاه دیگر در پارکینگ متعلق به شرکت توزیع فرآوردههای نفتی رخ داده است.
این وزارتخانه توضیح داد که این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که تیمهای دفاع مدنی توانستند این آتشسوزی را مهار کنند.
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