بازدید میدانی نماینده مرزبانی فراجا از مرزهای آبی گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت اعزامی مرزبانی فراجا صبح چهارشنبه در این بازدید میدانی، ضمن بررسی تجهیزات و توان عملیاتی واحدهای دریایی، با تجلیل از تلاش‌های مستمر مرزبانان در حفظ امنیت آب‌های کشور، خاطرنشان کرد: پایش هوشمند و حضور فعال نیروهای دریایی در مرزهای آبی، نقشی کلیدی در مهار قاچاق غیرقانونی و حفظ امنیت منطقه ایفا می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک میان نهادهای امنیت دریایی و جوامع محلی صیادان، از دقت عمل نیروهای حاضر در خط مقدم مرزبانی در سایه چالش‌های دریایی قدردانی کرد.