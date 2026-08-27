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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

بازدید میدانی نماینده مرزبانی فراجا از مرزهای آبی گناوه

بازدید میدانی نماینده مرزبانی فراجا از مرزهای آبی گناوه

بوشهر- نماینده فرماندهی مرزبانی فراجا در بازدید از خطوط مرزی آبی بندر گناوه، بر آمادگی کامل نیروها برای مقابله با هرگونه فعالیت غیرقانونی در پهنه خلیج فارس تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت اعزامی مرزبانی فراجا صبح چهارشنبه در این بازدید میدانی، ضمن بررسی تجهیزات و توان عملیاتی واحدهای دریایی، با تجلیل از تلاش‌های مستمر مرزبانان در حفظ امنیت آب‌های کشور، خاطرنشان کرد: پایش هوشمند و حضور فعال نیروهای دریایی در مرزهای آبی، نقشی کلیدی در مهار قاچاق غیرقانونی و حفظ امنیت منطقه ایفا می‌کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک میان نهادهای امنیت دریایی و جوامع محلی صیادان، از دقت عمل نیروهای حاضر در خط مقدم مرزبانی در سایه چالش‌های دریایی قدردانی کرد.

کد مطلب 6929237

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