به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد برنامه، رویداد هنری «روایت رحمت» که همزمان با آغاز هفته وحدت و به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) در محوطه مجموعه تئاتر شهر برپا شده است، در دومین شب نیز میزبان هنرمندان و گروه‌هایی از نقاط مختلف کشور خواهد بود.

برنامه روز دوم از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ ادامه خواهد داشت و گروه دف‌نوازی دفافان در بخش «نوای آغاز» به اجرای برنامه می‌پردازد.

در بخش مجالس نقالی، برنامه‌ای با عنوان «به نام محمد، به رسم وحدت» با حضور مهرانه به‌نهاد و محمدسجاد سهیلی اجرا خواهد شد. همچنین در بخش نمایش، «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی روی صحنه می‌رود.

گروه موسیقی «آوای دل ایرانشهر» به سرپرستی داود بامری نیز در بخش موسیقی نواحی دومین شب «روایت رحمت» حضور خواهد داشت و به اجرای برنامه می‌پردازد.

در بخش «نقل و نوا» نیز محسن میرزاعلی به اجرای نقالی خواهد پرداخت.

در بخش آئین‌های نمایشی، «سلام وحدت» برای اجرا در نظر گرفته شده است، بخشی که در کنار سایر برنامه‌های آئینی به موضوع وحدت و مفاهیم مرتبط با این ایام می‌پردازد.

همچنین محمد اصفهانی در بخش اجرای موسیقی، برنامه ویژه‌ای را برای مخاطبان «روایت رحمت» ارائه خواهد کرد.

رویداد هنری «روایت رحمت» به همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همراهی بخش‌های موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، از چهارم تا هفتم شهریور در محوطه مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار می‌شود.