ادامه روند کاهش دما در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو استان چهارمحال و بختیاری نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این شرایط، سرعت باد افزایش یافته و همراه با آن احتمال خیزش گرد و خاک به صورت محلی وجود دارد، اما بارش بسیار محسوس و قابل توجهی پیش‌بینی نشده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: طی این مدت دما روند کاهشی خواهد داشت.

نوروزی بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای ثبت شده برای بروجن ۳۰ درجه سانتی‌گراد، کوهرنگ ۳۱ درجه سانتی‌گراد، بن و فرخشهر ۳۲ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد، سامان و فارسان ۳۳ درجه سانتی‌گراد، اردل و شلمزار ۳۵ درجه سانتی‌گراد، مال‌خلیفه ۳۷ درجه سانتی‌گراد و لردگان ۳۸ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

وی یادآور شد: دمای صبح امروز در شهرکرد ۱۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد، که نسبت به روز گذشته یک درجه کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: آسمان استان صاف و آفتابی است و رطوبت نسبی نیز ۳۱ درصد گزارش شده است.