وزیر اقتصاد: محدودیتی برای تأمین مالی بازسازی پارس جنوبی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنیزاده در حاشیه بازدید از تأسیسات آسیبدیده پارس جنوبی در عسلویه اظهار کرد: با غیرت و جدیت بالای کارکنان و مدیران مجموعهها، فعالیت بازسازی تأسیسات آسیبدیده با جدیت آغاز شده است.
وی با قدردانی از مجموعههای بانکی و دستگاههای مشارکتکننده در فرآیند بازسازی افزود: در تهران نیز تمرکز ویژهای بر رفع موانع تأمین مالی داریم و تأکید کردهایم که هیچ مانعی نباید در مسیر تأمین مالی پروژههای بازسازی وجود داشته باشد.
موانع تأمین مالی باید فوری رفع شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هر جا بروکراسی یا محدودیتی در مسیر تأمین مالی وجود دارد، باید به ما منتقل شود تا برای رفع آن اقدام کنیم.
مدنیزاده با بیان اینکه تأمین مالی نباید موجب کندی روند بازسازی شود، خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول باید همکاری کنند تا فرآیند تأمین منابع با سرعت لازم انجام شود.
نیمی از محدودیتهای گازی امسال برطرف میشود
وی درباره برنامه زمانبندی بازسازی تأسیسات پارس جنوبی گفت: از مدیران و پیمانکاران قول گرفتهایم که امسال نیمی از محدودیتهای گازی برطرف شود و بخش باقیمانده نیز در سال آینده و پیش از آغاز فصل زمستان به نتیجه برسد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در شرایط فعلی تنها محدودیت باقیمانده، زمان مورد نیاز برای ساخت و تأمین تجهیزات است و سایر موانع باید با همکاری دستگاههای مختلف برطرف شود.
مدنیزاده افزود: هدف این است که با رفع موانع و تسریع در عملیات بازسازی، ظرفیتهای تولیدی پارس جنوبی در کوتاهترین زمان ممکن به مدار بازگردد.
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