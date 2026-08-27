دستگیری اراذل و اوباش سطح یک در محله ۱۳ آبان شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مافی، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری تعدادی از اراذل و اوباش سطح یک در محله ۱۳ آبان شهرری خبر داد.

مافی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت توسط یکی از اراذل و اوباش معروف منطقه ۱۳ آبان، مأموران کلانتری ۱۶۸ به‌سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: این افراد با قدرت‌نمایی و استفاده از سلاح سرد در سطح محله، موجب ایجاد ناامنی، نگرانی و سلب آسایش شهروندان شده بودند که مأموران کلانتری با انجام اقدامات پلیسی، فرد مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی مقتدرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: در جریان این عملیات، تعدادی سلاح سرد و همچنین سلاح گرم از متهمان کشف و ضبط شد.

مافی تصریح کرد: در ادامه اقدامات پلیس و با انجام تحقیقات و پیگیری‌های مستمر، تعدادی دیگر از افراد مرتبط نیز طی روزهای گذشته شناسایی و دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تکمیل بررسی‌های پلیسی، برای سیر مراحل قانونی و قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری معرفی شدند.