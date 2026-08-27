۶۰ واحد بوم گردی در شهرستان دره شهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی سنتی در شهرستان دره‌شهر، هفته دولت را تبریک گفت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری در استان، گفت: شهرستان دره‌شهر با ۶۰ واحد بوم‌گردی، بیشترین تعداد این اقامتگاه‌ها را در استان دارد که این رقم، نشان از توجه ویژه به زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه است؛ باید گفت استان ایلام نیز با ۱۵۷ واحد بوم‌گردی، از استان‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شود.

وی افزود: اقامتگاه بوم‌گردی دره شهر که امروز شاه افتتاح آن هستیم،با زیربنای ۵۰۰ متر مربع و اشتغالزایی مستقیم ۵ نفر، امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شده که برای اجرای این پروژه، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ هزینه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام، توسعه گردشگری را یکی از پیشران‌های اقتصادی استان دانست و گفت: نگاه مثبت معاونت اقتصادی استانداری در تخصیص تسهیلات و اعتبارات به حوزه گردشگری، نقش مهمی در رونق این بخش داشته است و این همکاری، زمینه‌ساز رشد چشمگیر واحدهای بوم‌گردی در استان شده است.

شریفی در پایان از فرماندار و شهردار دره‌شهر به دلیل همراهی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری تقدیر کرد و گفت: با تکمیل راه‌های دسترسی و بهبود امکانات رفاهی، می‌توان شاهد حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی در این شهرستان بود.