به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری در آیین افتتاح مجتمع گردشگری شهرستان ازنا، اظهار داشت: ریلگذاری صحیح و دقیقی برای توسعه لرستان از سوی استاندار با همراهی مجموعه مدیریتی استان صورتگرفته و امروز لرستان در مسیر توسعه و جهش قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مختلف گردشگری در استان، ادامه داد: خرمآباد به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده، روز گذشته در بروجرد چهار هتل و سفرهخانه افتتاح شد و در دورود و ازنا نیز اتفاقات زیبایی در حوزه گردشگری مانند هتل پنجستاره که قابلیت جذب گردشگر خارجی هم دارد، رخداده است که نشان میدهد لرستان در مسیر جهش قرار دارد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طبیعت بینظیر ازنا، گفت: ازنا یکی از مراکز جذاب گردشگری کشور است که با ۱۷۶ اثر ثبتی، میتواند به مقصد گردشگری در کشور تبدیل شود.
صالحی امیری، افزود: مجموعه وزارت میراثفرهنگی و همکاران ما در لرستان باید با تولید محتوی فاخر نسبت به معرفی هرچه بیشتر این شهرستان اقدام کنند.
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