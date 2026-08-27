به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل راه و شهرسازی استان البرز؛ آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای وزارت راه و شهرسازی در استان البرز، امروز چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵، به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
در این مراسم، ۱۶٨ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان البرز به بهرهبرداری رسید و همچنین فرآیند واگذاری ۲۰۰۰ قطعه زمین به ۴۰۰۰ متقاضی واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد.
این آیین با حضور جمعی از مسئولان استان البرز و شهرستان فردیس برگزار شد و طی آن، بخشی از اقدامات دولت در حوزه تأمین مسکن، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان به مرحله بهرهبرداری و اجرا رسید.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، افتتاح این پروژهها و واگذاری اراضی در راستای اجرای سیاستهای دولت در حوزه تأمین مسکن و حمایت از خانوادههای واجد شرایط و با هدف تسریع در خانهدار شدن متقاضیان انجام شده است.
استان البرز در سالهای اخیر با اجرای طرحهای مختلف مسکن، از جمله نهضت ملی مسکن و طرحهای مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گامهای مهمی در مسیر افزایش ظرفیت تأمین مسکن و واگذاری اراضی به متقاضیان واجد شرایط برداشته است.
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