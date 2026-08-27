کتاب «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر کمالی، مسئول حوزه محتوایی و تولیدات مکتوب ستاد برگزاری رویداد «امت احمد»، از تدوین و انتشار کتابی با عنوان «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» خبر داد. این اثر حاصل همکاری مشترک سازمان دارالقرآن کریم و اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت‌الاسلام کمالی هدف اصلی از تدوین این اثر را، آشنایی مردم با سیره نبوی در زمینه مقابله با استکبار، ظلم‌ستیزی و خونخواهی مظلومان دانست؛ بعدی از زندگی پیامبر اسلام (ص) که متأسفانه در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت پرداختن به این جنبه از سیره نبوی افزود: رویکرد قاطع حضرت رسول (ص) در مواجهه با مستکبرین، خائنین و متجاوزین و بهره‌گیری از «غضب مقدس» برای صیانت از صراط مستقیم الهی، از جمله مباحثی است که در این کتاب بر اساس منابع معتبر تاریخی فریقین (شیعه و سنی) تبیین شده است.

او در پایان تصریح کرد: محور اصلی این اثر، ایجاد پیوند تاریخی میان سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با متجاوزین و حوادث روز، به‌ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی علیه ایران اسلامی و به شهادت رساندن رهبران مقاومت و مردم بی‌گناه است. این کتاب در تلاش است تا با تأسّی به سنت نبوی، راهنمایی برای موضع‌گیری صحیح و هوشمندانه در برابر حوادث کنونی جهان اسلام باشد.