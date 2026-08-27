وزارت دفاع ترکیه: مواضع “اسرائیل” بزرگترین مانع صلح در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع ترکیه، امروز پنجشنبه، اعلام کرد که موضع تهاجمی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه، لبنان و سوریه، همچنان بزرگترین مانع در مسیر دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «زکی آق تُرک»، سخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس خبری خود در استان آفیون قره‌حصار در غرب ترکیه، تأکید کرد که آینده منطقه را نمی‌توان بر اساس استفاده یک‌جانبه از زور بنا نهاد.

وی افزود که صلح باید بر مبنای امنیتی باشد که به حقوق بین‌الملل، حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آن ها احترام می‌گذارد.

آق ترک از جامعه جهانی خواست تا اقدامات ملموس و مؤثری را در قبال اقدامات “اسرائیل” که صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، اتخاذ کند.

او همچنین به ادامه پیگیری‌های قضایی بین‌المللی علیه “اسرائیل” در چارچوب اتهامات مربوط به نسل‌کشی اشاره کرد.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه تأکید کرد که نیروهای مسلح ترکیه با توانایی‌های بازدارنده خود و تقویت همکاری با کشورهای دوست و متحد، به سهم خود در حمایت از امنیت، صلح و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه می‌دهند.

گفتنی است که تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و همچنین تشدید تنش‌آفرینی “اسرائیل” در چند کشور منطقه از جمله لبنان و سوریه ادامه دارد.