رضایی: امنیت لبنان بخشی از امنیت سراسر غرب آسیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه ای با شبکه عرب زبان المنار گفت: ادامه تنش در هر نقطه از منطقه، بر تمامی کشورهای منطقه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأثیر می‌گذارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این گفتگو ، با اشاره به تحولات لبنان و منطقه، به همه اقشار و طوایف مردم لبنان درود فرستاد و یاد شهدای لبنان و حزب‌الله را گرامی داشت.

رضایی همچنین از اتحاد مردم لبنان در برابر اسرائیل تمجید و از شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، به دلیل هدایت مقاومت در شرایط کنونی و از نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان به دلیل نقش وی در صحنه سیاسی این کشور نیز قدردانی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران افزود: از جمله شروط تهران در هرگونه تفاهم با آمریکا، توقف جنگ در عرصه‌های مختلف غرب آسیا به‌ویژه در لبنان است.

وی یکی دیگر از شروط ایران در تفاهم با آمریکا را خروج اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان، پایان جنگ در نوار غزه و توقف حملات اسرائیل به سوریه دانست.

رضایی افزود: منطقه امروز به زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته تبدیل شده است و برهم خوردن امنیت در هر کشور، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و فرصت‌های توسعه را در دیگر کشورهای منطقه نیز تضعیف می‌کند.

وی روابط ایران و لبنان را تاریخی و ریشه‌دار دانست و گفت که پیوند میان علمای جبل عامل و ایران به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد.

رضایی افزود: ایران با همه توان و امکانات خود به حمایت از لبنان ادامه خواهد داد.

وی درباره تحولات نظامی در لبنان نیز با استناد به خسارت‌های واردشده به اسرائیل از سوی حزب‌الله طی سه تا چهار ماه اخیر و نیز تهدیدی که وی آن را بسیار مؤثر دانست، تأکید کرد که اسرائیل دیگر قادر به پیشروی به سوی حومه جنوبی بیروت یا خود بیروت نیست.

وی تأکید کرد: حومه جنوبی و بیروت برای ایران خط قرمز است و تهران تحولات را با نهایت جدیت دنبال می‌کند.

رضایی همچنین تأکید کرد: اسرائیل ناگزیر خواهد شد از مناطقی از خاک لبنان که وارد آن شده است، عقب‌نشینی کند.

وی با بیان اینکه خاک لبنان «تسخیرناپذیر و اشغال‌ناپذیر» است، تأکید کرد که کنترل کامل این کشور و محاصره نیروهای مقاومت در آن ممکن نیست.

رضایی در ادامه وضعیت لبنان را با نوار غزه مقایسه کرد و گفت: اسرائیل با وجود محاصره غزه نیز نتوانسته است اهداف خود را به‌طور قاطع محقق کند.

ورود سوریه به میدان جنگ در لبنان بعید است

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات سوریه نیز احتمال ورود این کشور به میدان نبرد در لبنان را بعید دانست و گفت دولت سوریه با مشکلات متعددی روبه‌روست.

رضایی ادامه داد: حملات مداوم اسرائیل به دمشق و مناطق اطراف آن احتمال شکل‌گیری چنین معادله‌ای را تضعیف کرده و دولت سوریه نیز به این نتیجه رسیده که اسرائیل تمامی توافق‌ها را زیر پا گذاشته است.

ایران در ساختار نظامی حزب الله دخالتی ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرد: ایران در جزئیات ساختار نظامی و تصمیمات میدانی حزب‌الله دخالتی ندارد.

وی گفت: حزب‌الله اکنون از کادرهای نظامی توانمندی برخوردار است که به‌ویژه با ظهور دو نسل جدید از فرماندهان جوان قادرند امور خود را مدیریت کرده و تصمیمات لازم را بگیرند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران افزود: از جمله شروط تهران در هرگونه تفاهم با آمریکا، توقف جنگ در عرصه‌های مختلف غرب آسیا به‌ویژه در لبنان است.

وی یکی دیگر از شروط ایران در تفاهم با آمریکا را خروج اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان، پایان جنگ در نوار غزه و توقف حملات اسرائیل به سوریه دانست.

رضایی افزود: منطقه امروز به زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته تبدیل شده است و برهم خوردن امنیت در هر کشور، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و فرصت‌های توسعه را در دیگر کشورهای منطقه نیز تضعیف می‌کند.

به دنبال جنگ نیستیم اما جنگ آینده کاملا متفاوت خواهد بود

وی ادامه داد: ایران به‌دنبال جنگ نیست، اما در صورت ازسرگیری درگیری، خود را برای مرحله‌ای جدید آماده می‌کند و هر جنگ احتمالی آینده با جنگ‌های پیشین متفاوت خواهد بود.

رضایی گفت: ایران در مراحل مختلف جنگ، رویکردی تدریجی در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی از هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس خودداری کرد و در ادامه دامنه پاسخ‌ها را به حمله به مراکز و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای دیگر گسترش داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: این روند تدریجی با هدف رعایت بیشتر ابعاد انسانی، افزایش حمایت منطقه‌ای و جهانی از پیروزی های ایران و برخورداری از مشروعیت بیشتر دنبال شد.

رضایی همچنین فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را بیانگر اثربخشی اندک گزینه نظامی به‌تنهایی دانست و هشدار داد تهران در صورت تشدید فشارهای اقتصادی، با اقداماتی متقابل منافع اقتصادی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد.