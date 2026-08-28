به گزارش خبرنگار ما، ارسلان زارع در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر، با تبریک هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصتی برای گرامیداشت یاد و نام همه شهدای دولت و خدمت و ارائه گزارشی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط خادمان مردم و همچنین بازخوانی مسئولیتی است که در برابر مردم شریف و نجیب استان بوشهر بر عهده داریم.

وی افزود: امیدواریم با اتکال به الطاف الهی، بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های دولت وفاق ملی، استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند استان و همراهی مردم، گام‌های مؤثرتری در مسیر آبادانی و اعتلای بوشهر برداریم.

استاندار بوشهر با اشاره به طرح‌های هفته دولت در استان گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار و سرمایه‌گذاری ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح شده، عملیات اجرایی آنها آغاز شده یا در روزهای آینده به مناسبت هفته دولت افتتاح و آغاز خواهد شد.

زارع تصریح کرد: از مجموع این طرح‌ها، بیش از ۲۰۰ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که زمینه‌ساز ایجاد بیش از ۶ هزار فرصت شغلی جدید در استان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه بوشهر در شاخص‌های ملی سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش رسمی وزیر کشور به رئیس‌جمهور، استان بوشهر در حوزه سرمایه‌گذاری رتبه نخست کشور را به دست آورده و فاصله این استان با استان دوم بیش از پنج برابر بوده است.

ادامه مسیر توسعه بوشهر با همراهی مردم

استاندار بوشهر با بیان اینکه هفته دولت به‌زودی به پایان می‌رسد اما خدمت به مردم متوقف نخواهد شد، گفت: با توکل بر خداوند و تکیه بر اعتماد مردم، مسیر توسعه و آبادانی استان و تلاش برای کاهش مشکلات با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات و ستادهای نماز جمعه اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همواره در مسیر حل مسائل و پیشرفت استان همراه و پشتیبان مجموعه مدیریت اجرایی بوده‌اند.

زارع همچنین از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران، فرهنگیان و دانشگاهیان، اصحاب رسانه، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، تولیدکنندگان، کارآفرینان، تجار و بازرگانان، اصناف و بازاریان، کشاورزان، پیمانکاران، مشاوران و کارگران استان قدردانی کرد.

استاندار بوشهر گفت: هر یک از این مجموعه‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی، طرح‌های اقتصادی، تولید، اشتغال و توسعه استان و عرصه خدمت، نقش‌آفرین بوده و هستند.

وی با اشاره به نقش مردم در پیشرفت استان افزود: از مردم شریف، صبور و نجیب استان بوشهر که در همه شرایط و به‌ویژه در شرایط دشوار جنگ تحمیلی اخیر با حفظ آرامش، وحدت و انسجام در کنار نیروهای مسلح و خدمتگزاران خود ایستادند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

زارع ادامه داد: حضور مسئولانه مردم در اجتماعات شبانه حمایت و همبستگی، جلوه‌ای ارزشمند از وفاداری و همدلی مردم استان بوشهر را به نمایش گذاشت.

استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه پیشرفت استان حاصل همراهی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها در کنار مردم است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این همدلی و همکاری، گام‌های بلندتری برای آبادانی، توسعه و سربلندی استان بوشهر برداشته شود.