امام جمعه مهدیشهر: بخشی از مشکلات معیشتی ناشی از سوءمدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا نبوی‌چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و همچنین شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

وی با بیان اینکه دولتمردان باید هفته دولت را مغتنم شمرده و عملکرد خود را به مردم گزارش دهند، افزود: ارائه این گزارش‌ها به تبیین دستاوردها و امیدآفرینی در جامعه کمک می‌کند.

امام جمعه مهدیشهر با تأکید بر اینکه مردم با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی همچنان پای انقلاب ایستاده‌اند، گفت: مسئولان باید با تلاش مضاعف برای کاهش مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند و از بیان سخنان و مواضعی که پیام ضعف را به مردم و دشمن منتقل می‌کند، پرهیز کنند.

نبوی‌چاشمی در ادامه با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز در میانه جنگ هستیم؛ جنگی که دشمن در بُعد نظامی در آن شکست مفتضحانه خورد و همت مردم و نیروهای مسلح سبب شد تا دشمن زمین‌گیر شود و این موضوع عظمت مردم را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه دشمن بار دیگر به راهبردهای شکست‌خورده خود روی آورده و با وجود شکست، همچنان تهدید می‌کند، افزود: این امر نشان می‌دهد که دشمن تنبیه نشده است.

امام جمعه مهدیشهر با اشاره به تلاش دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی بیان کرد: دشمن با تنگ‌تر کردن محاصره اقتصادی تلاش دارد مقاومت مردم را بشکند، اما مردم ما در مکتب حسین بن علی(ع) رشادت آموخته‌اند و پیرو پیامبری هستند که فاتح خیبر و بدر و شعب ابی‌طالب است؛ بنابراین شکست این مردم امکان‌پذیر نیست.

نبوی‌چاشمی با بیان اینکه شکست با امت رسول‌الله(ص) بیگانه است، تأکید کرد: برای تداوم پیروزی، رسالت‌ها و وظایفی داریم که باید به آنها عمل کنیم.

وی با بیان اینکه مردم پای انقلاب خود ایستاده‌اند، اما برخی گرفتاری‌ها به‌ویژه در عرصه معیشت آنان را آزار می‌دهد، گفت: بخشی از این گرفتاری‌ها ناشی از جنگ است و مردم نیز این موضوع را می‌دانند، اما بخشی دیگر به دلیل سوءمدیریت است.

امام جمعه مهدیشهر افزود: بخشی دیگر از مشکلات نیز به دلیل سلایق سیاسی است و مردم این موضوع را تحمل نمی‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای کاهش مشکلات مردم، گفت: مسئولان به‌ویژه مسئولان اجرایی باید در این ایام تلاش مضاعفی برای کاهش دردها و مشکلات مردم داشته باشند، نه اینکه برخی در دولت سخنانی مطرح کنند که نادرست است.

نبوی‌چاشمی در پایان با اشاره به حضور و همراهی مردم در شرایط دشوار، اظهار کرد: برخی افراد که خیری به مردم نمی‌رسانند، با کلام خود نیز به مردمی که ۱۸۰ شب در خیابان هستند، ضرر نرسانند. دولت از جانب مردم پالس ضعف نفرستد؛ مردم می‌خواهند مسئولان محکم بایستند.