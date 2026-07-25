برپایی ۸۰۰ موکب در دهه پایانی ماه صفر در خیابان های منتهی به حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر ظهر شنبه در نشست خبری ستاد خدمات سفر در مشهد اظهار کرد: امسال حدود ۸۰۰ موکب در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی و اطراف آن مستقر خواهند شد که بخشی از آنها در رینگ اصلی حرم قرار دارند. همچنین استقرار ۴۰۰ موکب در سطح شهر پیشبینی شده است.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: سیاست ما تشویق مواکب برای استقرار در اطراف حرم مطهر رضوی است تا در روز شهادت حضرت امام رضا (ع)، همه ظرفیتها در خدمت زائران این محدوده قرار گیرد و فضای عزاداری در سطح شهر نیز تقویت شود. همچنین حدود ۲۰۰ موکب جادهای برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است که برخی از آنها با مشکلاتی مواجه هستند و لازم است اعتبارات پیشبینیشده برای شورای هیئتهای مذهبی هرچه سریعتر تخصیص یابد تا امکان تأمین و توزیع تجهیزات و اقلام مورد نیاز پیش از آغاز مراسم فراهم شود.
وی درباره برنامه جاماندگان اربعین گفت: مراسم جاماندگان اربعین با همکاری امور مساجد و تشکلهای مردمی برگزار میشود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، این مراسم در خیابان حافظ از ساعت ۸ تا ۲۰ روز اربعین برگزار خواهد شد
همتیفر ادامه داد: با هماهنگی انجامشده، در همه شهرستانهای خراسان رضوی کمیتههای فرهنگی اربعین تشکیل شده و مسئولیت این بخش در هر شهرستان به یکی از مدیران دستگاهها واگذار شده است تا برنامههای فرهنگی بهصورت منسجم دنبال شود. همچنین پیشنهاد میکنم مراکز خدماترسانی در مسیرهای جادهای ایجاد شود و در مسیرهای اصلی تردد زائران، مکانهای مناسبی برای استقرار و ارائه خدمات به زائران تجهیز شود که تحقق این موضوع نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم است. تلاش شده است با اجرای پویشهای مردمی، فرهنگ میزبانی از زائران حضرت امام رضا (ع) بیش از گذشته در میان شهروندان نهادینه شود تا همه مردم مشهد خود را میزبان زائران بدانند.
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