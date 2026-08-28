به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با استناد به آیه ۱۰۴ سوره بقره «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه به مؤمنان می‌آموزد که حتی در انتخاب کلمات و نحوه سخن گفتن نیز باید هوشمندانه عمل کنند تا بهانه‌ای به دست دشمنان داده نشود.

امام جمعه سیراف با اشاره به تحولات اخیر داخلی و خارجی افزود: دشمن همواره در کمین است تا از غفلت، اشتباه یا اظهارنظرهای غیردقیق برای ضربه زدن به منافع کشور استفاده کند.

وی تصریح کرد: ممکن است برخی سخنان با نیت دلسوزی و با هدف بیان مشکلات اقتصادی مطرح شوند، اما دشمن بلافاصله آنها را به عنوان «اعتراف به شکست» یا نشانه تأثیرگذاری تحریم‌ها بازنمایی می‌کند.

عاشوری با تأکید بر اهمیت نحوه بیان مشکلات کشور گفت: در میدان جنگ اقتصادی، لحن بیان و محل طرح مشکلات اهمیت زیادی دارد و مسئولان باید مراقب باشند با اظهارنظرهای نسنجیده به دشمن پاس‌گل ندهند.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار، این شهید را نماد غیرت، شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه بیگانگان دانست.

امام جمعه سیراف خاطرنشان کرد: استعمار امروز تنها با توپ و تفنگ وارد میدان نمی‌شود، بلکه از ابزارهایی مانند جنگ نرم و ایجاد وابستگی‌های اقتصادی برای تسخیر هویت ملت‌ها استفاده می‌کند و در برابر این هجمه‌ها باید با اقتدار ایستادگی کرد.

تأکید بر شنیدن مطالبات مردم درباره ثبت جهانی سیراف

خطیب نماز جمعه سیراف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت جهانی این بندر تاریخی پرداخت و با اشاره به حضور مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، در سیراف و نشست با مردم اظهار داشت: مردم سیراف مخالف ثبت جهانی نیستند و همواره از میراث فرهنگی حمایت کرده‌اند، اما در این زمینه دغدغه‌ها و نگرانی‌های به‌حقی دارند که باید شنیده و بررسی شود.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم سیراف را در جلسات متعدد با مسئولان محلی مطرح کرده است، افزود: انتظار داریم مسئولان با تدبیر، سعه‌صدر و رویکردی اقناعی با دغدغه‌های مردم برخورد کنند.

عاشوری تصریح کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که مردم سیراف خود نخستین حامی و افتخارآفرینان ثبت جهانی این بندر تاریخی باشند و این موضوع به جای ایجاد نگرانی، به عاملی برای توسعه، رونق گردشگری و تقویت هویت تاریخی منطقه تبدیل شود.

امام جمعه سیراف در ادامه با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران، دو ویژگی مهم حاکم اسلامی در ارتباط با مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: سعه‌صدر و حسن خلق در برخورد با مردم و مشورت با آنان در اداره امور، از ویژگی‌های مهم مدیریت اسلامی است.

وی افزود: مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و در تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت مشورت و مشارکت مردم استفاده کنند.

خطیب نماز جمعه سیراف در پایان با قدردانی از فرماندار شهرستان کنگان و مدیران اجرایی که در حاشیه نماز جمعه با برپایی میز خدمت به صورت مستقیم با مردم دیدار و گفت‌وگو کردند، این اقدام را در راستای تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان و پاسخگویی به مطالبات شهروندان دانست.