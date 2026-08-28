https://mehrnews.com/x3cVxD ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ کد مطلب 6930541 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ استیج کودکان در مهمانی امت احمد با استقبال کودکان سنندجی همراه شد سنندج- استیج کودکان در مهمانی امت احمد با استقبال پرشور کودکان و نوجوانان شهر سنندج همراه شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6930541 کپی شد مطالب مرتبط گردهمایی کودکان عاشورایی در سنندج شور و هیجان کودکان در مهمانی امت احمد سنندج هفته وحدت فرصتی برای اتحاد بیشتر مسلمین است برچسبها سنندج استان کردستان مهمانی امت احمد(ص)
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