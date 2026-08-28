  1. استانها
  2. کردستان
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

استیج کودکان در مهمانی امت احمد با استقبال کودکان سنندجی همراه شد

استیج کودکان در مهمانی امت احمد با استقبال کودکان سنندجی همراه شد

سنندج- استیج کودکان در مهمانی امت احمد با استقبال پرشور کودکان و نوجوانان شهر سنندج همراه شد.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6930541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه