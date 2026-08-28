به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر جمعه در نشست با جمعی از فضلا و اساتید حوزه با اشاره به ضرورت ساماندهی ظرفیتهای موجود برای مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مجموعههای مختلف علمی، مذهبی، انتظامی، قضایی و مردمی هر یک ظرفیتهایی دارند که در صورت هماهنگی و استفاده هدفمند میتوان از مجموع این توانمندیها برای حل مسائل موجود بهره گرفت.
استاندار قم با اشاره به موضوع حجاب و عفاف افزود: در این حوزه مجموعههای انتظامی و قضایی وظایف و اقدامات قانونی خود را دنبال میکنند، اما در کنار این اقدامات لازم است ظرفیت مردم و گروههای مردمی نیز سازماندهی شود و مؤسسات و مجموعههای فرهنگی با آموزش و برنامهریزی مناسب حضور مؤثرتری داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نقاط اشتراک جامعه در برنامههای فرهنگی بیان کرد: حتی در میان افرادی که در موضوع حجاب با هنجارهای موجود همراه نیستند نیز مخالفت جدی با برهنگی وجود دارد و میتوان از همین نقاط اشتراک برای تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.
بهنامجو ادامه داد: برای پیشبرد برنامههای فرهنگی و اجتماعی باید ظرفیتهای موجود در کنار یکدیگر قرار گیرد و با پرهیز از موازیکاری و پراکندهکاری، اقدامات منسجمتری در این زمینه دنبال شود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محدودیت منابع مستقیم دولت اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای مردمی و خیرین از توانمندیهای مهم استان به شمار میروند و باید زمینه حضور این ظرفیتها در حوزههای مختلف مورد نیاز فراهم شود.
وی افزود: مردم و خیرین در عرصههایی مانند مدرسهسازی و ورزش مشارکتهای قابل توجهی دارند و میتوان از این ظرفیت در سایر حوزهها نیز استفاده کرد و بخشی از نیازهای استان را با مشارکت عمومی دنبال کرد.
بهنامجو همچنین با اشاره به ظرفیتهای ورزشی قم بیان کرد: فراهم کردن فضاهای مناسب و ایمن برای فعالیتهای ورزشی ضروری است و باید شرایطی ایجاد شود که شهروندان بتوانند در محیطهای مناسب از امکانات ورزشی موجود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی در کنار توان مجموعههای اجرایی میتواند به پیشبرد برنامهها در حوزههای مختلف کمک کند و لازم است این ظرفیتها به شکل هدفمند مورد توجه قرار گیرند.
اقدامات در عرصه مقابله با گردوغبار در قم
استاندار قم در ادامه به اقدامات انجامشده برای شناسایی و کنترل کانونهای گردوغبار استان اشاره کرد و گفت: مطالعات مربوط به شناسایی کانونهای اصلی گردوغبار از سال گذشته آغاز شده و بر اساس نتایج این مطالعات، عملیات درختکاری و مقابله با بیابانزایی در مناطق شناساییشده شروع شده است.
وی افزود: اقدامات مربوط به مقابله با کانونهای گردوغبار در سال جاری نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و تلاش میکنیم همه گروهها و ظرفیتهای موجود برای اجرای این طرحها به میدان بیایند تا اقدامات مؤثرتری در این زمینه انجام شود.
بهنامجو با بیان اینکه آلودگی هوای قم از دو منشأ اصلی تأثیر میپذیرد، اظهار کرد: بخشی از آلودگی هوا به گردوغبار و ریزگردها مربوط است و بخش دیگر از آلایندههای ناشی از نیروگاه، خودروها و وسایل نقلیه ناشی میشود.
استاندار قم ادامه داد: هر دو بخش آلودگی هوا نیازمند برنامهریزی و پیگیری جدی است و برای کاهش آثار آن باید اقدامات مرتبط با هر یک از این عوامل به صورت جدی دنبال شود.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به روند اجرای طرحهای حملونقل عمومی در قم به موضوع پروژه مترو پرداخت و گفت: فاز نخست پروژه مترو از محدوده جاده جعفریه تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) آماده شده است.
بهنامجو افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی شهرداری و مجموعه مدیریت استان تلاش میشود این بخش از پروژه در آینده نزدیک وارد مرحله بهرهبرداری شود.
استاندار قم همچنین درباره ادامه مسیر پروژه منوریل اظهار کرد: گزینههای مختلفی برای ادامه این پروژه در دست بررسی است و تلاش میشود پس از انجام مطالعات لازم و برآورد هزینهها، مناسبترین تصمیم برای ادامه مسیر اتخاذ شود.
وی ادامه داد: یکی از گزینههای مطرح، استفاده از خط و سازههای ایجادشده و ادامه مسیر به صورت ترکیبی است که پس از تکمیل بررسیها و مشخص شدن برآوردهای هزینهای، موضوع برای تصمیمگیری و جلب نظر عمومی مطرح خواهد شد.
بهنامجو در پایان این نشست با قدردانی از حضور فضلا و اساتید حوزه و دیدگاهها و دغدغههای مطرحشده، بر ضرورت پیگیری موضوعات مطرحشده تأکید کرد و گفت: مسائل و پیشنهادهای ارائهشده باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آنها اقدامات لازم دنبال شود.
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