سرمربی خیبر: کسی نباید از ما توقع داشته باشد که همه را ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر روز جمعه در نشست خبری پس از بازی برابر آلومینیوم، اظهار داشت: فوتبال خوبی بود و دو تیم بازی جذاب و نمایش هجومی ارائه دادند.
در دو غافلگیری گل دریافت کردیم
وی با بیان اینکه متأسفانه ما در دو غافلگیری گل دریافت کردیم، گفت: توپی که به سمت گل ما آمد خطری نداشت و تبدیل به پنالتی شد.
سرمربی خیبر خرمآباد در ادامه با اشاره به اینکه در آغاز نیمه دوم یکی از بازیکنان ما بیتجربگی کرد و باعث شد که تیم دقایقی ۱۰ نفره شده و از همان ناحیه گل را دریافت کردیم، افزود: سخت است تیمی پایان نیمه اول و آغاز نیمه دوم گل بخورد و به بازی برگردد.
کمالوند با تأکید بر اینکه بازیکنانی که در نیمه دوم به بازیها آوردیم تأثیرگذار بازی کردند، گفت: با ارادت قلبی که به دکتر عبدی داشتم خیبر آمدم و کارنامه بنده مشخص است.
وی بیان داشت: هفته گذشته اتفاقاتی افتاد که من رنجیده شدم، من بدون هیچ چشم داشتی به خرمآباد آمدهام و دکتر عبدی برادر بنده است، من خودم اهل خرمآباد هستم.
سرمربی خیبر خرمآباد، ادامه داد: شش بازیکن خرمآبادی در تیم ما بازی میکنند، تمام ارکان تیم اعم از تیم پزشکی را بومی کردم.
کسی نباید از ما توقع داشته باشد که همه را ببریم
کمالوند، گفت: خیبر خرمآباد در سال اول لیگ رتبه یازدهم داشته و سال گذشته نیز با یک بازی بیشتر رتبه نهم را در اختیار داشت، کسی نباید از ما توقع داشته باشد که همه را ببریم.
وی عنوان کرد: هدف امسال ما این است که یک جایگاه آبرومندانه در جدول داشته باشیم و همچنین میانگین سنی تیم پایین باشد که این دو خواسته مالک از من است.
سرمربی خیبر خرمآباد با تأکید بر اینکه جوانگرایی کردیم و دو بازیکن خود را فروختهایم، افزود: ما الان ۱۴ بازیکن زیر ۲۲ سال در تیم خود داریم و هر هفته هم دارم بازی میدهم.
کمالوند، بیان داشت: بنده بر اساس سیاست باشگاه عمل میکنم و باز هم جوانان را بازی میدهم و اگر تاوانی داشته باشد تاوان آن را بنده میدهم.
به خواسته مالک باشگاه به دنبال یک تیم آبرومند هستیم
وی با بیان اینکه بر اساس خواسته باشگاه حرکت میکنم و به جز هفته گذشته، عالی نتیجه گرفتیم، گفت: از بازیکنان تیم کاملاً راضی هستم، در اینجا اعلام میکنم که نه به دنبال کسب سهمیه هستیم نه به دنبال هشت تیم بالای جدولیم، به خواسته مالک باشگاه به دنبال یک تیم آبرومند هستیم.
سرمربی خیبر خرمآباد، بیان داشت: من بر اساس سیاست مالک باشگاه عمل میکنم، سیاست باشگاه جوانگرایی است و در دو سه سال گذشته بیشترین بازیکن را به فوتبال ایران معرفی کردهایم.
کمالوند، تصریح کرد: کل هزینه تیم ما برابر است با یک بازیکن تیمهای پرسپولیس، استقلال و سپاهان و...، مردم خرمآباد مردم بسیار فهیمی هستند و از آنها بسیار ممنونم.
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