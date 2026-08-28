به گزارش خبرگزاری حوزه، دوازدهمین اجلاسیه مدیران حوزههای علمیه استانها و معاونان و مدیران ستادی حوزههای علمیه با هدف بررسی مهمترین مسائل، چالشها، اولویتها و راهکارهای پیشروی حوزههای علمیه در شرایط کنونی، طی دو روز در قم برگزار شد.
در این اجلاسیه، مدیران حوزههای علمیه استانهای مختلف کشور، معاونان و مدیران ستادی حوزههای علمیه حضور داشتند و موضوعات مرتبط با عرصههای آموزشی، تربیتی، تبلیغی، مدیریتی، معیشتی و مأموریتهای اجتماعی حوزههای علمیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
این اجلاسیه با حضور آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، و اعضای شورای عالی حوزههای علمیه برگزار شد و شرکتکنندگان در قالب چهار کمیسیون تخصصی، محورهای مهم و راهبردی حوزههای علمیه را بررسی کردند.
بررسی نقش حوزههای علمیه در شرایط جنگ و پساجنگ
یکی از کمیسیونهای تخصصی این اجلاسیه به بررسی «وظایف و نقش حوزههای علمیه در شرایط کنونی جنگ و پساجنگ» اختصاص داشت.
در این کمیسیون، ابعاد مختلف مسئولیت حوزههای علمیه در مواجهه با شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت حضور مؤثر حوزه در عرصههای مختلف و الزامات مدیریتی و تبلیغی حوزه در دوران جنگ و پس از آن مورد توجه قرار گرفت.
موضوع «جذب و ساماندهی» در حوزههای علمیه نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این کمیسیون بود و بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای شناسایی، جذب، هدایت و ساماندهی نیروهای مستعد و علاقهمند به تحصیل علوم حوزوی تأکید شد.
تأکید بر آموزش و مهارتآموزی هدفمحور
«نظام آموزش و مهارتآموزی هدفمحور در سطوح و پایههای حوزوی» از دیگر محورهای تخصصی این اجلاسیه بود.
در این بخش، نظام آموزشی حوزههای علمیه با رویکردی هدفمحور و متناسب با نیازهای روز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه همزمان به دانش حوزوی، مهارتهای مورد نیاز و توانمندسازی طلاب در سطوح و پایههای مختلف تأکید شد.
همچنین توجه به مهارتآموزی در کنار آموزشهای علمی و حوزوی مورد بحث قرار گرفت تا نظام آموزشی حوزه علاوه بر تربیت عالمان دینی، زمینه لازم برای ایفای نقش مؤثر طلاب در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی را نیز فراهم کند.
تبیین رسالت حوزه پیشرو و سرآمد
«تبیین رسالت حوزه پیشرو و سرآمد بر محور منشور روحانیت امام خمینی(ره) و دیدگاههای امام شهید(رضوانالله تعالی علیهما)» نیز یکی دیگر از محورهای مورد بررسی در این اجلاسیه بود.
در این کمیسیون، بر ضرورت بازخوانی و تبیین رسالت تاریخی و اجتماعی حوزههای علمیه و توجه به رهنمودهای امام خمینی(ره) و دیدگاههای رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر حرکت حوزه تأکید شد.
همچنین الزامات حوزه پیشرو، نقش حوزههای علمیه در تحولات جامعه و ضرورت حرکت حوزه در مسیر پاسخگویی به نیازهای فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی دغدغههای معیشتی طلاب
کمیسیون چهارم این اجلاسیه به موضوع «معیشت طلاب» اختصاص داشت.
در این کمیسیون، مسائل و دغدغههای مرتبط با وضعیت معیشتی طلاب و راهکارهای تقویت حمایتهای معیشتی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توجه جدی به این مسئله در برنامهریزیهای مدیریتی حوزههای علمیه تأکید شد.
برگزاری این اجلاسیه در قالب کمیسیونهای تخصصی، زمینهای برای طرح مسائل و دغدغههای مدیران حوزههای علمیه استانها و مدیران ستادی و همچنین تبادل نظر درباره راهکارهای ارتقای فعالیتهای حوزههای علمیه در عرصههای مختلف فراهم کرد.
دوازدهمین اجلاسیه مدیران حوزههای علمیه استانها و معاونان و مدیران ستادی، فرصتی برای همافزایی میان مدیران حوزههای علمیه سراسر کشور، بررسی مسائل مشترک و ترسیم رویکردهای راهبردی در مسیر تقویت و ارتقای حوزههای علمیه بود.
در این اجلاسیه، موضوعاتی از جمله نقش حوزههای علمیه در شرایط جنگ و پساجنگ، جذب و ساماندهی، تحول در نظام آموزش و مهارتآموزی، تبیین رسالت حوزه پیشرو و سرآمد و همچنین مسائل معیشتی طلاب مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
قم- دوازدهمین اجلاسیه مدیران حوزههای علمیه استانها و معاونان و مدیران ستادی حوزههای علمیه به مدت دو روز در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، دوازدهمین اجلاسیه مدیران حوزههای علمیه استانها و معاونان و مدیران ستادی حوزههای علمیه با هدف بررسی مهمترین مسائل، چالشها، اولویتها و راهکارهای پیشروی حوزههای علمیه در شرایط کنونی، طی دو روز در قم برگزار شد.
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