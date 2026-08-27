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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

‎آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

‎آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

‎رئیس جمعیت هلال احمر ایران با صدور پیامی، درگذشت شهروندان نپالی در سیل اخیر را تسلیت گفت و از آمادگی هلال احمر برای کمک رسانی به سیل‌زدگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ در متن پیام دکتر پیرحسین کولیوند آمده است:

جناب آقای دکتر بیشال کومار بهانداری

رئیس محترم جمعیت صلیب سرخ نپال

جناب آقای رئیس، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب سرخ نپال ابلاغ می‌نماید.

با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید، طغیان رودخانه ها و رانش زمین در نپال مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن و مفقود شدن شماری از مردم آن کشور، وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساخت‌ها، شبکه‌های مخابراتی، مسیرهای حمل‌ونقل، جاده‌ها و پل‌ها در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غم‌انگیز و رنجی که برای مردم نپال به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.

جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ نپال و تسلیت به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام می‌نماید.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت صلیب سرخ نپال در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6929684

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