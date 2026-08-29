ساماندهی موقوفات وتوسعه زائرسراهای امامزادگان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آیت‌الله سید نصیر حسینی در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از اصحاب وقف، اظهار کرد: وقف صدقه جاریه‌ای با آثار دنیوی و اخروی است و از نشانه‌ها و فضایل اخلاقی انسان، احساس مسئولیت در قبال جامعه بشری است.

وی افزود: در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اقدامات نادرست، باری بر دوش جامعه گذاشته و رنج‌های بسیاری ایجاد کرده‌اند، اما در مقابل، انسان‌هایی نیز با انجام کارهای شایسته، آرامش‌بخش جامعه بوده و در مسیر کاهش درد و رنج مردم گام برداشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه اماکن مذهبی در استان، گفت: پیش از انقلاب مجموع مساجد و حسینیه‌ها در استان حدود ۱۰۰ مورد بود، اما پس از انقلاب تعداد مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مشابه به بیش از یک هزار و ۱۰۰ مورد رسیده که نشان‌دهنده اهتمام مردم به امور دینی و مذهبی است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به مشارکت مردم در احداث مدارس، مراکز درمانی و سایر طرح‌های عام‌المنفعه، تصریح کرد: مردم در بسیاری از موارد حتی برای دولت نیز هزینه کرده و به اجرای طرح‌های عمومی کمک کرده‌اند، بنابراین باید نام این افراد زنده بماند و از ظرفیت نام‌گذاری موقوفات و اقدامات فرهنگی برای ترویج فرهنگ وقف استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نیت واقفان، بیان کرد: موقوفات باید بر اساس نیت واقف صرف شوند و ادارات و دستگاه‌ها جز در مواردی که مجوزهای لازم دریافت شده باشد، حق تصرف در موقوفات را ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین خواستار رسیدگی به موضوع مطالبات مالی موقوفات از دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: جلساتی با حضور مسئولان اداراتی که هزینه‌های مربوط را پرداخت نمی‌کنند برگزار شود تا این مسئله بررسی و برای آن راهکار مشخصی ارائه شود.

ساماندهی قبرستان‌های ممنوع‌الدفن

آیت‌الله حسینی با اشاره به وضعیت برخی قبرستان‌های استان، اظهار کرد: سه قبرستان ممنوع‌الدفن وجود دارد که باید مسیر آنها تغییر کند و با توجه به اینکه از زمان ایجاد برخی از این قبرستان‌ها مدت زیادی گذشته است، می‌توان برای تعیین تکلیف و استفاده مناسب از ظرفیت آنها اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت امامزادگان استان، بر ایجاد یک سامانه جامع امامزادگان تأکید کرد و افزود: بیش از یک‌چهارم جمعیت استان با انتساب به پدر از سادات هستند و امامزادگان حقوقی بر گردن مردم دارند؛ از این رو باید طرحی جامع برای ساماندهی و معرفی ظرفیت امامزادگان استان تهیه شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: توسعه زائرسراها با ویژگی‌های مناسب و همراه با فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند در تقویت ریشه‌های معنویت، جذب زائر و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

تأکید بر توسعه زائرسراها در امامزادگان شاخص

آیت‌الله حسینی با اشاره به وجود زائرسرا در امامزاده مختار، گفت: زائرسراها می‌توانند کمک‌کننده باشند و با تعیین نرخ مناسب برای اقامت زائران، علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، درآمد مناسبی نیز برای اداره این اماکن ایجاد کرد.

وی ادامه داد: امامزاده قاسم(ع) نیازمند احداث زائرسراست و برای امامزاده حسن(ع) نیز باید محل مناسبی برای احداث زائرسرا جانمایی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ظرفیت زیارتی بی‌بی حکیمه(س)، تصریح کرد: برای این امامزاده نیز باید نسبت به بهبود مسیر ارتباطی و ایجاد زائرسرا اقدام شود، چرا که جمعیت زیادی برای زیارت این مکان مقدس حضور پیدا می‌کنند.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر اهمیت اقتصادی و گردشگری زائرسراها، گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت امامزادگان و حتی قبرستان‌هایی که از چرخه استفاده خارج شده‌اند، زمینه ایجاد زیرساخت‌های مناسب را فراهم کرد و به درآمد مطلوبی دست یافت.

ضرورت تعیین تکلیف سازه امامزاده علی(ع)

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سازه امامزاده علی(ع)، اظهار کرد: ساختمان این امامزاده شرایط مناسبی ندارد و برای احداث شبستان جدید، نیازمند مجوز میراث فرهنگی هستیم تا بدون آسیب به سازه موجود، عملیات اجرایی انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با توجه به احتمال آسیب به سازه، لازم است موضوع امامزاده علی(ع) هرچه سریع‌تر بررسی و برای ساماندهی و ایمن‌سازی آن اقدام شود.