غبار غربت بر چهره امامزادگان قم

به گزارش خبرنگار مهر، امامزادگان در برخی شهرهای کشور به محور فعالیت‌های فرهنگی و دینی تبدیل شده است ولی غبار غربت در اکثر امامزادگان قم دیده می‌شود و بسیاری از این اماکن متبرکه تنها محصور قبورند و سیمای برخی از امامزادگان نیز شایسته زائران و جایگاه ایشان نیست.



شایسته است مسئولان در راستای زیبا سازی این مکان‌های مقدس آنها را به کانون‌های فرهنگی برای جذب جوانان به اسلام و قرآن و همچنین آشنا کردن هر چه بهتر این نسل با امامزادگان تبدیل کنند.



400 امامزاده در قم دفن هستند



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت:‌ در حال حاضر 400 امامزاده در استان قم وجود دارد.

حجت الاسلام شوزب شیری با اشاره به اینکه هر یک از امامزاده‌هایی که در قم وجود دارد اگر در شهر دیگری وجود داشت، مرکز و محور اصلی آن شهر قرار می گرفت، ابراز داشت:‌ امامزادگان استان قم نیازمند توجه بیشتر است.

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امامزادگان قم باید از حالت غربت و مهجوریت خارج شود



وی گفت:‌ امامزادگان قم باید از حالت غربت، مهجوریت و قبرستان بودن خارج شوند و به مکان‌های تفریحی، سیاحتی و زیارتی تبدیل شوند.



وی ادامه داد:‌ در حال حاضر امامزادگان قم به قبرستان تبدیل شده است و این در شأن و منزلت یک امامزاده نیست، در کنار یک امامزاده باید دانشگاه و مراکز حوزه علمیه ساخته شود و امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شود و از کارکرد حقیقی آنها استفاده کرد.



اوقاف عهده دار دو هزار موقوفه در قم است



وی افزود:‌ وظیفه سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره شرعی، دینی و مذهبی موقوفات است و امروزه این نهاد در قم، امانت دار و عهده دار دو هزار موقوفه است.

وی با اشاره به اینکه استان قم دارای 829 مسجد است، اضافه کرد:‌ در حال حاضر قم دارای 25 تکیه، 6 فاطمیه و 251 حسینیه است که جزو موقوفات استان هستند.



وی اظهار داشت:‌ از تمام خیرین قم درخواست دارم که موقوفات خود را در بانک وقف نامه اوقاف ثبت کنند تا در فهرست کشوری نیز ثبت شود بدلیل اینکه این کار از بین رفتن و نابودی موقوفه جلوگیری می‌کند.



زیارت مجازی امامزاده موسی مبرقع(ع)



وی ابراز داشت:‌ هم اکنون زیارت مجازی امامزاده موسی مبرقع(ع) استان قم فراهم شده و هر شخصی از هر جای دنیا می‌تواند به صورت مجازی و آنلاین این مکان مقدس را زیارت کند که شایسته است این شرایط برای دیگر امامزادگان استان نیز فراهم شود.



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مهدی دهقان