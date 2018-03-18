طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام جوانبخت بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگارن اظهارداشت:طرح آرامش بهاری باهدف خدمات رسانی به زائران نوروزی از ۲۵ اسفند الی ۱۴ فروردین در ۲۵ امامزاده و بقعه استان برگزار می شود.

وی افزود: لحظه تحویل سال، مراسم عزاداری روز شهادت امام هادی(ع)، برپایی خیمه های معرفت و اقامه نماز جماعت با حضور روحانیان بومی و اعزامی از برنامه های جانبی طرح آرامش بهاری در سال جدید است.

حجت الاسلام جوانبخت اظهارداشت: ۲۷ مبلغ بومی و اعزامی امسال در امامزادگان و بقاع متبرکه استان در قالب خیمه های معرفت پاسخگوی شبهات دینی مردم بوده و به تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: ۳۰ باب زائرسرا با ظرفیت ۱۸۰ نفر در تکیه حضرت ابوالفضل شهرستان چایپاره، هفت باب زائرسرا با ظرفیت ۷۰ نفر در امامزاده محمد و ابراهیم (ع) و سه زائرسرا با ظرفیت ۳۰ نفر در امامزاده غریب حسن(ع) برای اسکان زائران نوروزی آماده شده است.

وی، با اشاره به اینکه تعداد ۳۶ هزار و ۶۲۳ رقبه در این استان داریم، تصریح کرد: تعداد مساحت رقبات آذربایجان‌غربی ۳۰۱ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۶۴۷ مترمربع است که از این میان ۱۶ هزار و ۵۸۵ رقبه مسکونی، بیش از ۱۰ هزار رقبه کابری کشاورزی، بیش از ۴ هزار رقبه تجاری و قریب به ۴ هزار رقبه نیز کاربری مذهبی دارد.

وی، همچنین با بیان اینکه تاکنون ۳۲۰ سند اجاره برای موقوفات صادر شده و با ارشادات انجام شده متصرفین راضی به اعاده حقوق موقوفات شده‌اند، گفت: در طول سال‌جاری ۲۹۰۰ سند تجدید اجاره بروزرسانی، تمدید، دریافت و وصول معوقات شده اند.

حجت‌الاسلام جوانبخت، با اشاره به اینکه سه هزار رقبه در سال‌جاری تعیین تکلیف شدند، گفت: تعداد ۲۲ هزار و ۹۰۰ رقبه ارزش‌ گذاری و ۵ هزار و ۸۰۰ رقبه اطلاعات نهایی‌شان در سامانه جامع موقوفات اصلاح و تایید شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امسال سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شد که ۱۰ میلیارد مربوط به پروژه‌های سال‌های قبل و ۹۰ میلیارد نیز پروژه‌های جدید هستند.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی این اداره کل، تاکید کرد: بر اساس ابلاغ سازمان مرکزی در سال‌جاری باید ۲۵۰۰ مترمربع عرصه و اعیان رقبات بازسازی می‌شد که البته این اقدام از محل درآمد موقوفات بود. در این امر ۱۴ هزار و ۵۶۳ متر مربع عملکرد داریم.

حجت الاسلام جوانبخت، در خصوص طرح جامع ساماندهی امامزادگان و بقاع متبرکه، خاطرنشان کرد: در این زمینه طرح جامع ساماندهی امامزادگان محمد و ابراهیم ارومیه تصویب نهایی شده و در سال ۹۷ اجرایی می‌شود. همچنین طرح ساماندهی و مرمت برخی امامزادگان و بقاع متبرکه در دست اقدام و تصویب است.

وی، تاکید کرد: ۳ هزار و ۷۶۵ مورد از موقوفات استان در سال ۹۶ در راستای حفظ و صیانت از موقوفات سنددار شدند. این در حالی است که در طول ۸۵ سال گذشته فقط ۶ هزار موقوفه سند دار شده ولی در سال ۹۶ بالای ۳ هزار است که افزایش ۲۰ برابری دارد و عمدتا در شهرهای خوی، سلماس، ارومیه و مهاباد داشتیم.