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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۱۸

طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه آذربایجان غربی اجرا می شود

طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه – مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان طی نوروز امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام جوانبخت بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگارن اظهارداشت:طرح آرامش بهاری باهدف خدمات رسانی به زائران نوروزی از ۲۵ اسفند الی ۱۴ فروردین در ۲۵ امامزاده و بقعه استان برگزار می شود.

وی افزود: لحظه تحویل سال، مراسم عزاداری روز شهادت امام هادی(ع)، برپایی خیمه های معرفت و اقامه نماز جماعت با حضور روحانیان بومی و اعزامی از برنامه های جانبی طرح آرامش بهاری در سال جدید است.

حجت الاسلام جوانبخت اظهارداشت: ۲۷ مبلغ بومی و اعزامی امسال در امامزادگان و بقاع متبرکه استان در قالب خیمه های معرفت پاسخگوی شبهات دینی مردم بوده و به تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: ۳۰ باب زائرسرا با ظرفیت ۱۸۰ نفر در تکیه حضرت ابوالفضل شهرستان چایپاره، هفت باب زائرسرا با ظرفیت ۷۰ نفر در امامزاده محمد و ابراهیم (ع) و سه زائرسرا با ظرفیت ۳۰ نفر در امامزاده غریب حسن(ع) برای اسکان زائران نوروزی آماده شده است.

وی، با اشاره به اینکه تعداد ۳۶ هزار و ۶۲۳ رقبه در این استان داریم، تصریح کرد: تعداد مساحت رقبات آذربایجان‌غربی ۳۰۱ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۶۴۷ مترمربع است که از این میان ۱۶ هزار و ۵۸۵ رقبه مسکونی، بیش از ۱۰ هزار رقبه کابری کشاورزی، بیش از ۴ هزار رقبه تجاری و قریب به ۴ هزار رقبه نیز کاربری مذهبی دارد.

وی، همچنین با بیان اینکه تاکنون ۳۲۰ سند اجاره برای موقوفات صادر شده و با ارشادات انجام شده متصرفین راضی به اعاده حقوق موقوفات شده‌اند، گفت: در طول سال‌جاری ۲۹۰۰ سند تجدید اجاره بروزرسانی، تمدید، دریافت و وصول معوقات شده اند.

حجت‌الاسلام جوانبخت، با اشاره به اینکه سه هزار رقبه در سال‌جاری تعیین تکلیف شدند، گفت: تعداد ۲۲ هزار و ۹۰۰ رقبه ارزش‌ گذاری و ۵ هزار و ۸۰۰ رقبه اطلاعات نهایی‌شان در سامانه جامع موقوفات اصلاح و تایید شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امسال سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شد که ۱۰ میلیارد مربوط به پروژه‌های سال‌های قبل و ۹۰ میلیارد نیز پروژه‌های جدید هستند.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی این اداره کل، تاکید کرد: بر اساس ابلاغ سازمان مرکزی در سال‌جاری باید ۲۵۰۰ مترمربع عرصه و اعیان رقبات بازسازی می‌شد که البته این اقدام از محل درآمد موقوفات بود. در این امر ۱۴ هزار و ۵۶۳ متر  مربع عملکرد داریم.

حجت الاسلام جوانبخت، در خصوص طرح جامع ساماندهی امامزادگان و بقاع متبرکه، خاطرنشان کرد: در این زمینه طرح جامع ساماندهی امامزادگان محمد و ابراهیم ارومیه تصویب نهایی شده و در سال ۹۷ اجرایی می‌شود. همچنین طرح ساماندهی و مرمت برخی امامزادگان و بقاع متبرکه در دست اقدام و تصویب است.

وی، تاکید کرد: ۳ هزار و ۷۶۵ مورد از موقوفات استان در سال ۹۶ در راستای حفظ و صیانت از موقوفات سنددار شدند. این در حالی است که در طول ۸۵ سال گذشته فقط  ۶ هزار موقوفه سند دار شده ولی در سال ۹۶ بالای ۳ هزار است که افزایش ۲۰ برابری دارد و عمدتا در شهرهای خوی، سلماس، ارومیه و مهاباد داشتیم.

کد مطلب 4255028

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