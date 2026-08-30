ایجاد بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد اصفهان

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای کمیته امداد استان اصفهان برای توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۱۱ هزار و ۷۷۳ فقره تسهیلات اشتغال به ارزش ۲ هزار و ۳ میلیارد تومان پرداخت شده که حاصل آن ایجاد بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بوده است.
وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداختشده، ۹ هزار و ۶۴۹ فقره تسهیلات بانکی به ارزش یک هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۱۲۴ فقره تسهیلات امدادی به ارزش ۱۱۶ میلیارد تومان بوده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه ایجاد شغل برای مددجویان صرفاً با پرداخت تسهیلات محقق نمیشود، ادامه داد: شناسایی ظرفیتهای اقتصادی خانوادهها، آموزش مهارتی، هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و نظارت بر اجرای طرحها از جمله اقداماتی است که برای تبدیل اشتغال ایجادشده به درآمد پایدار دنبال میشود.
رضایی یکی از محورهای جدید اشتغال مددجویان را توسعه فعالیتهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۲ هزار و ۱۷۴ طرح احداث نیروگاه خورشیدی در استان اجرا شده است.
وی ادامه داد: ۹۷۰ نیروگاه از این تعداد به صورت انفرادی و یک هزار و ۲۰۴ نیروگاه نیز به شکل تجمیعی احداث شدهاند که علاوه بر ایجاد فرصت شغلی، میتوانند منبع درآمد مستمر برای خانوادههای تحت حمایت باشند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان آموزش مهارتی را بخش دیگری از فرآیند توانمندسازی مددجویان دانست و گفت: در این مدت ۱۳ هزار و ۹۴۶ دوره آموزشی برای جامعه هدف برگزار شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۴۹۷ دوره در قالب آموزشهای تابستانه مهارت، ۹ هزار و ۵۱۴ دوره با هدف پایدارسازی مشاغل و یک هزار و ۹۳۵ دوره نیز به صورت مهارتآموزی بلندمدت برگزار شده است.
رضایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای اتصال مددجویان به بازار کار اظهار کرد: برای یک هزار و ۳۳۴ نفر از مددجویان کاریابی انجام شده و ۲۵۸ نفر از افراد دارای مهارتهای فنی و تخصصی نیز از طریق آزادکاری وارد بازار کار شدهاند.
وی اضافه کرد: یک هزار و هشت نفر از مددجویان نیز از خدمات صندوق ضمانت اشتغال استفاده کردهاند که این اقدام با هدف کاهش دغدغه تأمین وثیقه و ضمانت برای دریافت تسهیلات انجام شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان، توسعه بازار فروش را یکی از حلقههای مهم تکمیل زنجیره اشتغال دانست و گفت: در این مدت ۱۶ بازارچه فصلی و مناسبتی و هفت نمایشگاه برگزار شده و مددجویان تحت حمایت نیز در ۱۱۳ نمایشگاه استانی و ملی حضور پیدا کردهاند.
وی ادامه داد: همچنین ۲۸۰ نفر از مددجویان در رویدادهای شغلی دانشبنیان و ۳۶۵ نفر در رویدادهای کارآفرینی سایر دستگاهها مورد حمایت قرار گرفتهاند.
رضایی با اشاره به استفاده از ظرفیت فروش آنلاین افزود: برای ۲۱۷ مجری طرح، سکوی فروش مجازی در دیجیکالا و باسلام ایجاد شده تا امکان عرضه محصولات و دسترسی آنان به بازارهای فروش تسهیل شود.
وی با تأکید بر اینکه سیاست کمیته امداد تنها پرداخت تسهیلات نیست، گفت: سرمایه، آموزش، مشاوره، بازاریابی و پشتیبانی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا اشتغال ایجادشده بتواند به بهبود واقعی معیشت خانوادههای تحت حمایت منجر شود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد هر شغل پایدار علاوه بر کمک به کاهش فقر، موجب افزایش عزتنفس و استقلال اقتصادی خانوادهها میشود.
رضایی با اشاره به برنامههای هفته دولت برای ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: دستاوردهای حوزه اشتغال کمیته امداد حاصل همکاری دولت، شبکه بانکی، خیران، کارآفرینان و دستگاههای همکار است و تداوم این همافزایی میتواند به رفع موانع اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای نیازمند کمک کند.
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