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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

ملکی: ۲۳ روستابازار در استان مرکزی افتتاح شد

ملکی: ۲۳ روستابازار در استان مرکزی افتتاح شد

اراک- مدیر تعاون روستایی استان مرکزی گفت: ۲۳ روستابازار طی یک سال گذشته در این استان افتتاح شد و توسعه این بازارها با هدف حمایت از تولیدکنندگان روستایی دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ملکی ظهر پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال گذشته، به‌ویژه در جنگ رمضان، به‌صورت مستمر انجام و هیچ کمبودی در روستاهای استان مرکزی گزارش نشد.

وی افزود: سال گذشته ۲۳ روستابازار در استان مرکزی افتتاح شد و امسال نیز ۱۸ بازار جدید در دستور کار است که روستابازار تفرش نیز ۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

ملکی تصریح کرد: برای نخستین‌بار، ۲ هزار تن خوراک آبزیان تولیدی شازند از سوی تعاون روستایی استان مرکزی به عراق صادر شد.

وی از واردات کربنات پتاسیم برای باغداران شهرستان خنداب خبر داد و گفت: این محصول با هدف تأمین نیاز باغداران برای فرآوری کشمش وارد شده و به‌زودی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی ادامه داد: در سال جاری توسعه صادرات کشمش خنداب با خرید توافقی و صادرات به دو کشور همسایه در دستور کار قرار دارد.

وی از کلنگ‌زنی دو مجموعه سردخانه‌ای با ظرفیت مجموع بیش از ۱۵ هزار تن در استان خبر داد و افزود: توسعه سردخانه‌ها در شازند و میدان تره‌بار اراک با هدف افزایش ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان دنبال می‌شود.

ملکی تاکید کرد: فاز جدید میدان تره‌بار اراک تا پایان سال تکمیل می‌شود و با بهره‌برداری از آن، ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی گفت: توسعه سردخانه‌ها در خنداب، شازند و اراک، از اولویت‌های تعاون روستایی برای رفع مشکلات نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی است.

کد مطلب 6931056

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