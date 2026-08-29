ملکی: ۲۳ روستابازار در استان مرکزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ملکی ظهر پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سال گذشته، به‌ویژه در جنگ رمضان، به‌صورت مستمر انجام و هیچ کمبودی در روستاهای استان مرکزی گزارش نشد.

وی افزود: سال گذشته ۲۳ روستابازار در استان مرکزی افتتاح شد و امسال نیز ۱۸ بازار جدید در دستور کار است که روستابازار تفرش نیز ۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

ملکی تصریح کرد: برای نخستین‌بار، ۲ هزار تن خوراک آبزیان تولیدی شازند از سوی تعاون روستایی استان مرکزی به عراق صادر شد.

وی از واردات کربنات پتاسیم برای باغداران شهرستان خنداب خبر داد و گفت: این محصول با هدف تأمین نیاز باغداران برای فرآوری کشمش وارد شده و به‌زودی با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی ادامه داد: در سال جاری توسعه صادرات کشمش خنداب با خرید توافقی و صادرات به دو کشور همسایه در دستور کار قرار دارد.

وی از کلنگ‌زنی دو مجموعه سردخانه‌ای با ظرفیت مجموع بیش از ۱۵ هزار تن در استان خبر داد و افزود: توسعه سردخانه‌ها در شازند و میدان تره‌بار اراک با هدف افزایش ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان دنبال می‌شود.

ملکی تاکید کرد: فاز جدید میدان تره‌بار اراک تا پایان سال تکمیل می‌شود و با بهره‌برداری از آن، ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی گفت: توسعه سردخانه‌ها در خنداب، شازند و اراک، از اولویت‌های تعاون روستایی برای رفع مشکلات نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی است.