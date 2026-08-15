نمایندگان اتریش، جمهوری دومینیکن و سوئیس راهی اسکار ۲۰۲۷ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، اتریش درام «رز» با بازی ساندرا هولر را به عنوان نماینده خود در بخش فیلم بینالمللی اسکار ۲۰۲۷ معرفی کرد و سوئیس مستند «کسی که هنوز زنده است» درباره پناهندگان فلسطینی را که از غزه فرار کردهاند به رقابت بینالمللی اسکار فرستاد. جمهوری دومینیکن هم درام «ملودرام» را نماینده خود در این رقابتها کرد.
در درام سیاه و سفید «رز» به کارگردانی مارکوس شلاینزر، هولر نقش رز، زنی در آلمان روستایی قرن هفدهم را بازی میکند که خود را به عنوان یک کشاورز مرد جا میزند تا بتواند زندگیای داشته باشد که در آن زمان برای زنان ممنوع بود. شخصیت شلاینزر بر اساس صدها مورد مشابه آن زمان ساخته شده است.
«رز» اولین بار در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و هولر جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. هولر سال ۲۰۲۴ برای فیلم «آناتومی یک سقوط» نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد. او همچنین در همان سال در فیلم «منطقه مورد علاقه» ساخته جاناتان گلیزر که برنده جایزه اسکار شد، بازی کرد. موفقیت بینالمللی او با فیلم «تونی اردمن» (۲۰۱۶) ساخته مارن آده حاصل شد که در بخش بهترین فیلم بینالمللی نامزد اسکار شد. هولر در کنار رایان گاسلینگ در فیلم «پروژه درود بر مریم» ساخته فیل لرد و کریستوفر میلر بازی کرد و بازیگر فیلم «سرزمین پدری» ساخته پاول پاولیکوفسکی که در جشنواره کن به نمایش درآمد و از مدعیان قوی فصل جوایز محسوب میشود، هم است.
در همین حال سینه یوروپ اعلام کرد جمهوری دومینیکن درام «ملودرام» محصول ۲۰۲۶ ساخته آندراس فاریاس را به اسکار فرستاد. این فیلم که به زبان فرانسوی، اسپانیایی و هائیتی ساخته شده درباره سونیا، بیوهای است که باید پس از فوت همسرش، بار زندگی را بر دوش بکشد. این فیلم نخستین بار بهار سال پیش در جشنواره فیلم میامی به نمایش درآمد.
هم زمان ددلاین اعلام کرد سوئیس فیلم «کسی که هنوز زنده است» را درباره پناهندگان فلسطینی که از غزه فرار کردهاند راهی اسکار کرده است. این فیلم که ساخته نیکولاس وادیموف است و به بررسی از دست دادن خانه در پسزمینه جنگ غزه میپردازد، اولین بار در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش درآمد.
فیلم «کسی که هنوز زنده است» داستان غزه را از نگاه ۹ پناهنده فلسطینی روایت میکند: از دید آنها، واقعیتی کشف میکنیم با آنچه در اخبار ارائه میشود، بسیار فاصله دارد. آنها زندگی در نوار غزه قبل از جنگ و فرارشان از جهنم - و همچنین تابآوری، خلاقیت و امیدشان - را بازگو میکنند. شخصیتهای اصلی این فیلم در آفریقای جنوبی هستند و فیلم آنجا فیلمبرداری شده و این از معدود کشورهایی است که فلسطینیهای نوار غزه میتوانند بدون ویزا وارد آن شوند.
اوایل سال ۲۰۲۶، این فیلم جایزه سولور را در جشنواره فیلم سولوتورن دریافت کرد و نامزد بهترین مستند در جوایز فیلم سوئیس شد. این فیلم به تازگی در بخش پانوراما سوئیس در جشنواره فیلم لوکارنو حضور داشت.
این فیلم سومین پروژه وادیموف است که پس از فیلمهای «هنوز زنده در غزه» محصول ۲۰۱۰ و «آپولوی غزه» محصول ۲۰۱۸، به فلسطین میپردازد.
فیلمهای دیگری که پیش از این برای رقابت بهترین فیلم بلند بینالمللی اسکار ۲۰۲۷ معرفی شدهاند عبارتند از «دوآ» برای کوزوو، «سیل» برای اسلواکی، «چگونه در طول جنگ طلاق بگیریم» از لیتوانی و «مانند درختی بیشاخه» برای ترکیه.
آکادمی ۱۵ دسامبر ۱۵ فیلم را در قالب فهرست کوتاه بهترین فیلم بلند بینالمللی معرفی خواهد کرد. پنج نامزد ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ معرفی خواهند شد. نود و نهمین مراسم اهدای جوایز اسکار در ۱۴ مارس ۲۰۲۷ برگزار می شود.
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