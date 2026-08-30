جزئیات پرداخت حق بیمه ۵ دهک روستایی و عشایری + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شایان فر، در برنامه تلویزیونی روی خط خبر، گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دهک‌های ۶ تا ۱۰ صندوق بیمه روستایی و عشایری، برای استفاده از خدمات درمانی بیمه سلامت، می بایست حق بیمه پرداخت کنند.

وی افزود: تا قبل از مصوبه هیئت وزیران، دهک‌های یک تا ۱۰ صندوق بیمه روستایی و عشایری، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت بودند.

شایان فر ادامه داد: این مصوبه در راستای قانون برنامه هفتم توسعه کشور اجرا می‌شود.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران، حق بیمه را برای یک سال، حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: دهک ۶، ۴۰ درصد این مبلغ را؛ دهک ۷، ۵۰ درصد؛ دهک ۸، ۶۰ درصد؛ دهک ۹، ۷۰ درصد و دهک ۱۰، به طور کامل این مبلغ را بابت یک سال حق بیمه پرداخت می کند.

شایان فر تأکید کرد: این شرایط برای دهک‌های ۶ تا ۱۰ روستایی و عشایری فراهم شده که حق بیمه را در دو بخش و هر ۶ ماه پرداخت کنند.