به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، با اشاره به افتتاح این پروژهها اظهار کرد: این مجموعه شامل فرهنگسرای بزرگ ایوان هنر، گلخانه مکانیزه شهرداری، زمین چمن مصنوعی ۷ نفره در بوستان مشاهیر و پاویون بیمارستان شهدای سلامت است.
وی افزود: اجرای این طرحها نشاندهنده عزم مدیریت شهری برای توسعه زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، عمرانی و درمانی و ارتقای سطح خدمات به شهروندان ملارد است.
شهردار ملارد با بیان اینکه فرهنگسرای ایوان هنر یکی از بزرگترین پروژههای فرهنگی شهرستان محسوب میشود، تصریح کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و با زیربنای ۹۵۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده است.
پودینه ادامه داد: این فرهنگسرا دارای سالن همایش ۷۷۵ نفره در دو طبقه، کتابخانه مجزای بانوان و آقایان، نمازخانه، باکس تئاتر و تمرین، کافیشاپ، گالری نمایشگاه، آشپزخانه و سالن غذاخوری و فضاهای آموزشی و فرهنگی در طبقات مختلف است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگسرای ایوان هنر با حضور رئیسجمهور از طریق ویدئوکنفرانس و همزمان با چند پروژه دیگر در کشور افتتاح شد.
شهردار ملارد با اشاره به سایر پروژههای افتتاحشده گفت: گلخانه مکانیزه شهرداری ملارد به مساحت ۲ هزار مترمربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و نخستین زمین چمن مصنوعی ۷ نفره بزرگ شهر ملارد در بوستان مشاهیر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان از دیگر پروژههای شاخصی هستند که در هفته دولت به بهرهبرداری رسیدند.
پودینه افزود: پاویون بیمارستان شهدای سلامت نیز به عنوان یک پروژه درمانی با مساحت ۳۰۰ مترمربع در دو طبقه و اعتبار ۱۲ میلیارد تومان افتتاح شد که میتواند در ارتقای خدمات درمانی منطقه مؤثر باشد.
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