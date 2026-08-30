ماجرای نجات جان نوزاد با تلاش مراقبان سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهاره سورچی، کارشناس واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران، گفت: در پی مراجعه مادری نگران و مضطرب به همراه مادربزرگ نوزاد به پایگاه سلامت شماره دو شهید آیت، به دلیل بروز مشکل تنفسی در نوزاد، مراقبان سلامت معصومه حشمتی و شبنم سیاه‌پوش با تشخیص سریع وضعیت و حفظ آرامش، اقدامات لازم برای رفع انسداد راه هوایی را آغاز کردند.

وی در ادامه افزود: نوزاد با علائم اختلال تنفسی به پایگاه سلامت آورده شد و نگرانی و اضطراب مادر و مادربزرگ، شرایط را برای خانواده بسیار دشوار کرده بود. مراقبان سلامت با تکیه‌ بر آموزش‌ها و مهارت‌های کسب‌ شده در خصوص احیای پایه و رفع انسداد راه هوایی نوزاد، بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و با اجرای صحیح مانورهای رفع انسداد، موفق به خارج کردن ترشحات و باز شدن مسیر تنفسی نوزاد کردند.

سورچی گفت: این رویداد ، نمونه‌ای ارزشمند از اهمیت یادگیری، آموزش مستمر و کسب مهارت‌های عملی در زمینه احیای پایه توسط مراقبان سلامت و کارکنان پایگاه‌های سلامت است؛ مهارت‌هایی که در لحظات حساس می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان مراجع داشته باشد.

وی افزود: مراقبان سلامت با حضور در دوره‌های آموزشی و بازآموزی و با جدیت در یادگیری مهارت‌های احیای پایه، آمادگی لازم را برای مواجهه با چنین شرایطی کسب می‌کنند. این تجربه بار دیگر نشان داد که سرمایه‌گذاری بر آموزش و مهارت‌آموزی کارکنان حوزه بهداشت، مستقیماً در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و حفظ جان مراجع نقش دارد.