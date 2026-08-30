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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

مرغداران سیستان و بلوچستان زیر قیمت تمام‌شده تولید می‌کنند

مرغداران سیستان و بلوچستان زیر قیمت تمام‌شده تولید می‌کنند

زاهدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: مرغداران استان در شرایط فعلی مرغ را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید عرضه می‌کنند و ادامه این روند می‌تواند خطر آفرین باشد.

علیرضا دهمرده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی قیمت کالاها باید میان گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شد و نمی‌توان افزایش قیمت یک محصول را بدون بررسی هزینه‌های تولید، گران‌فروشی تلقی کرد.

وی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم تیرماه افزود: بر اساس این گزارش، تورم خوراکی‌ها در تیرماه ۲.۵ درصد بوده که در مقایسه با برخی گروه‌های دیگر، کمترین میزان رشد را داشته است.

دهمرده تصریح کرد: در حوزه مرغ، هزینه تمام‌شده تولید بیشتر از قیمتی است که محصول در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مرغدار نمی‌تواند برای چندین دوره متوالی محصول خود را با ضرر تولید و عرضه کند.

وی با اشاره به ظرفیت جوجه‌ریزی استان گفت: ظرفیت جوجه‌ریزی سیستان و بلوچستان در هر دوره نزدیک به ۱۱ میلیون قطعه است، اما در شرایط فعلی حداکثر حدود سه میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود که یکی از دلایل اصلی آن نبود بازار مناسب و زیان تولیدکنندگان است.

کد مطلب 6931890

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