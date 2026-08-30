علیرضا دهمرده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی قیمت کالاها باید میان گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شد و نمی‌توان افزایش قیمت یک محصول را بدون بررسی هزینه‌های تولید، گران‌فروشی تلقی کرد.

وی با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم تیرماه افزود: بر اساس این گزارش، تورم خوراکی‌ها در تیرماه ۲.۵ درصد بوده که در مقایسه با برخی گروه‌های دیگر، کمترین میزان رشد را داشته است.

دهمرده تصریح کرد: در حوزه مرغ، هزینه تمام‌شده تولید بیشتر از قیمتی است که محصول در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مرغدار نمی‌تواند برای چندین دوره متوالی محصول خود را با ضرر تولید و عرضه کند.

وی با اشاره به ظرفیت جوجه‌ریزی استان گفت: ظرفیت جوجه‌ریزی سیستان و بلوچستان در هر دوره نزدیک به ۱۱ میلیون قطعه است، اما در شرایط فعلی حداکثر حدود سه میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود که یکی از دلایل اصلی آن نبود بازار مناسب و زیان تولیدکنندگان است.