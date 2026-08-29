به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر شنبه در همایش امت احمد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه سیدالشهدای نظام و انقلاب رهبر شهید و شهدای رئیس جمهور، اظهار کرد: هفته وحدت را به همه وحدتآفرینان و هفته دولت را به همه کارگزاران دولت تبریک عرض میکنم.
وی با تشکر از مردم ایران و بهویژه مردم سیستان و بلوچستان به دلیل همراهی و پایداری در حمایت از آرمانهای نظام و انقلاب افزود: مردم سیستان و بلوچستان همواره در کنار نظام، انقلاب، قوای مسلح و کارگزاران دولت ایستادهاند و در شرایط مختلف، همراهی و حمایت خود را نشان دادهاند.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: رهبر شهید پیش از انقلاب به سیستان و بلوچستان تبعید شدند؛ زیرا در آن زمان منطقه بلوچستان یکی از سختترین شرایط کشور را داشت؛ دشمن تصور میکرد با تبعید ایشان میتواند مانع ادامه اهداف و برنامههای انقلاب شود، اما نتیجهای متفاوت رقم خورد و رهبر شهید با رفتار و ارتباط خود با مردم، به یکی از پایههای شکلگیری گفتمان وحدت تبدیل شدند.
بیجار ادامه داد: رهبر شهید در خاطرات خود به مهربانی مردم شیعه و سنی و بهویژه مردم بلوچ اشاره کرده و ایده هفته وحدت نیز در همین فضا و به مناسبت میلاد پیامبر مکرم اسلام(ص) مطرح شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان هفته وحدت اعلام شد و این مناسبت تاکنون مردم را در کنار یکدیگر قرار داده است.
وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۱ گفت: این سفر، طولانیترین سفر ایشان در آن دوران به استان بود و پس از دیدار با اقشار مختلف مردم و دریافت دیدگاهها و تجربههای موجود، جمعبندی راهبردی ایشان در ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ ارائه شد که نقطه عطفی در تاریخ استان به شمار میرود.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگرچه مصوبات دولت در آن مقطع عملیاتی شد، اما باید توجه بیشتری به راهبردهای ارائهشده از سوی رهبر شهید انقلاب صورت بگیرد؛ ایشان در دیدار ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ نیز نسبت به کوتاهی دولتها در اجرای برخی برنامهها تذکر دادند و این موضوع برای همه کارگزاران یک تلنگر جدی بود.
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان به راهآهن سیستان و بلوچستان
بیجار با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم اظهار کرد: بارها تأکید کردهایم که توسعه سیستان و بلوچستان باید به عنوان اولویت اول دنبال شود؛ اقدامات مهمی در حوزههای مختلف استان آغاز و پیگیری شده و حلقه ارتباطی مناسبی میان مجموعه حاکمیت برای توسعه سیستم مانیتورینگ و شکل گرفته است.
وی ادامه داد: در حوزه عمرانی، پروژههای بزرگی در حال تکمیل است؛ برای راهآهن استان، در کمتر از دو سال اخیر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تزریق شده و بخشهایی از این پروژه آماده بهرهبرداری است و با پایان ریلگذاری، به بهرهبرداری خواهد رسید؛ همچنین حدود ۳۶۰ کیلومتر به شبکه بزرگراهی استان افزوده شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در حوزه فرودگاهی، آبرسانی، سدسازی و انرژیهای تجدیدپذیر نیز اقدامات گستردهای انجام شده و سد کهیر بهعنوان بزرگترین سد استان نیز بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید؛ همچنین از ظرفیت مناطق آزاد، بازارچهها و رویههای کولبری برای تقویت تجارت خارجی استفاده شده است.
کاهش نرخ بیکاری و تقویت امنیت با مشارکت مردم در سیستان و بلوچستان
بیجار با اشاره به سفرهای متعدد مسئولان استان به کشورهای عمان، پاکستان و افغانستان گفت: تفاهمات خوبی در حوزه تجارت خارجی شکل گرفته و آثار آن در استان قابل مشاهده است؛ در حوزه اجتماعی نیز تلاش شده ظرفیت اقوام، طوایف و علمای استان به فرصت تبدیل شود و این ظرفیت در مدیریت مسائل مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به توجه به شایستهسالاری و استفاده از نیروهای بومی بیان کرد: در انتصابات تلاش شد عدالت و شایستهسالاری مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت جامعه اهل سنت، بانوان و نیروهای جوان بومی، بهویژه در جنوب استان، استفاده شود؛ همچنین در حوزه نیروهای انتظامی بیش از یکهزار و یکصد مجوز جذب صادر شده و تاکنون بیش از ۶۰۰ نفر جذب شدهاند.
استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: مردم استان در سختترین شرایط، از جمله جنگ، اغتشاشات و حوادث امنیتی، با بصیرت و همدلی اجازه سوءاستفاده به دشمنان را ندادند و در کنار کشور و کارگزاران نظام ایستادند.
بیجار با اشاره به برخی ناامنیهای اخیر از جمله گروگانگیری، اخاذی و سرقتهای مسلحانه گفت: علمای استان با صراحت در برابر این اقدامات ایستادهاند و آن را محکوم کردهاند؛ امنیت پایدار تنها با حضور نیروهای نظامی و انتظامی محقق نمیشود، بلکه مهمترین پایه آن حضور، همراهی و مشارکت مردم است.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان وحدت مردم را هدف قرار دادهاند و تلاش دارند با ایجاد ناامنی، مسیر توسعه استان را مختل کنند؛ امروز که نرخ بیکاری استان کاهش یافته و شاخصهای توسعه در حال بهبود است، نباید اجازه داد اقدامات ناامنکننده، این روند را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: هیچگونه تبعیض مذهبی و قومی در نگاه نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و تأکید رهبر معظم انقلاب(حفظ الله) بر حرمت توهین به مقدسات اهل سنت، توجه به زبان و فرهنگ محلی و استفاده از ظرفیت اقوام و طوایف در تأمین امنیت، نشاندهنده نگاه جدی نظام به وحدت و ظرفیتهای مردم استان است.
بیجار در پایان تأکید کرد: همه ما در برابر وحدت و توسعه استان مسئولیت داریم و باید با فرهنگسازی، آگاهیبخشی، همدلی و همراهی، اجازه ندهیم دشمنان وحدت و امنیت مردم را هدف قرار دهند. مسیر توسعه سیستان و بلوچستان باید با مشارکت همه اقوام، مذاهب، علما، معتمدان، نخبگان و مردم ادامه پیدا کند و با همراهی یکدیگر، مسائل و مشکلات استان به نتایج مطلوب برسد.
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