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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷

اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان دستگاه برتر فرهنگی استان شد

اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان دستگاه برتر فرهنگی استان شد

زاهدان- معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان گفت: این اداره‌کل در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی، برای دومین سال متوالی به عنوان برترین مجموعه فرهنگی استان انتخاب وتجلیل شد.

حجت الاسلام سعید جان‌آبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این اداره‌کل در بیست‌ویکمین دوره جشنواره ملی شهید رجایی، بر اساس ارزیابی‌های سالانه استانداری، برای دومین سال متوالی به عنوان برترین و فعال‌ترین مجموعه فرهنگی استان انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: این انتخاب حاصل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف و نتیجه فعالیت‌های گسترده اداره‌کل تبلیغات اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و تبیینی در طول یک سال گذشته است.

جان‌آبادی ادامه داد: اثرگذاری برنامه‌ها، تنوع فعالیت‌ها، استمرار اجرای طرح‌ها در نقاط مختلف استان، استفاده از ظرفیت رسانه، تعامل با تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی عملکرد این مجموعه بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های یک سال گذشته اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گفت: حمایت از فعالیت‌های مردمی و دینی، پشتیبانی از تشکل‌ها و کانون‌های فرهنگی، برگزاری رویدادهای ملی و مهارت‌افزا، نشست‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های خلاقانه و تبیینی از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: استمرار این فعالیت‌ها در نقاط مختلف استان و تلاش برای استفاده بهینه از منابع، در کنار مشارکت مجموعه‌های مردمی و فرهنگی، زمینه کسب عنوان برتر فرهنگی استان را برای دومین سال متوالی فراهم کرده است.

کد مطلب 6930871

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