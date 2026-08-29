اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان دستگاه برتر فرهنگی استان شد

حجت الاسلام سعید جانآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این ادارهکل در بیستویکمین دوره جشنواره ملی شهید رجایی، بر اساس ارزیابیهای سالانه استانداری، برای دومین سال متوالی به عنوان برترین و فعالترین مجموعه فرهنگی استان انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، افزود: این انتخاب حاصل ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس شاخصهای مختلف و نتیجه فعالیتهای گسترده ادارهکل تبلیغات اسلامی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و تبیینی در طول یک سال گذشته است.
جانآبادی ادامه داد: اثرگذاری برنامهها، تنوع فعالیتها، استمرار اجرای طرحها در نقاط مختلف استان، استفاده از ظرفیت رسانه، تعامل با تشکلها و مجموعههای مردمی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی از مهمترین محورهای ارزیابی عملکرد این مجموعه بوده است.
وی با اشاره به فعالیتهای یک سال گذشته ادارهکل تبلیغات اسلامی استان گفت: حمایت از فعالیتهای مردمی و دینی، پشتیبانی از تشکلها و کانونهای فرهنگی، برگزاری رویدادهای ملی و مهارتافزا، نشستهای تخصصی و اجرای برنامههای خلاقانه و تبیینی از جمله اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: استمرار این فعالیتها در نقاط مختلف استان و تلاش برای استفاده بهینه از منابع، در کنار مشارکت مجموعههای مردمی و فرهنگی، زمینه کسب عنوان برتر فرهنگی استان را برای دومین سال متوالی فراهم کرده است.
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