تخلف در پنج آرایشگاه سقز محرز شد

مصلح برزنجه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی با حضور نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت و درمان در سطح شهرستان سقز انجام شد.

وی افزود: در این طرح، پنج واحد صنفی آرایشگاه مورد بازرسی قرار گرفت که در تمامی واحدهای بررسی‌شده، موارد تخلف مشاهده و توسط بازرسان ثبت شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سقز ادامه داد: عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته و نبود درج قیمت از جمله تخلفاتی بود که در جریان این بازرسی‌ها شناسایی شد.

برزنجه تصریح کرد: پس از تنظیم گزارش تخلفات از سوی بازرسان، پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و مطابق ضوابط و مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان گفت: واحدهای صنفی موظفند ضوابط بهداشتی و صنفی را رعایت کرده و از عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته خودداری کنند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سقز همچنین شفافیت در اعلام قیمت کالاها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: درج قیمت و قرار دادن آن در معرض دید مشتریان از الزامات واحدهای صنفی است و بازرسی‌ها در این زمینه با جدیت ادامه خواهد داشت.