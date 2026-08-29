۱۰۱ پرونده تخلف در جریان ۹۴۰ بازرسی از بازار قزوین تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی، طی هفته گذشته ۹۴۰ مورد بازرسی در سطح استان قزوین انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۱۰۱ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تفکیک پرونده‌های تشکیل‌شده تصریح کرد: ۳۴ پرونده مربوط به واحدهای نانوایی و ۶۷ پرونده مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است.

اسفندیاری ادامه داد: بازرسی‌ها در قالب گشت‌های مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی، به‌صورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم درج قیمت، کم‌فروشی، گران‌فروشی، اجرا نکردن تکالیف صنفی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، رعایت نکردن ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفات شناسایی‌شده در جریان این بازرسی‌ها بوده است.