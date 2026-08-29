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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

شمار قربانیان سیل مرگبار در نپال به ۶۷۵ نفر رسید

شمار قربانیان سیل مرگبار در نپال به ۶۷۵ نفر رسید

وقوع سیل‌ ویرانگر نزدیک مرز نپال با چین در روزهای اخیر، دست‌کم ۶۷۵ کشته بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، پلیس نپال اعلام کرد که تعداد قربانیان سیل مرگبار در این کشور به ۶۷۵ تن افزایش یافته است.

به گفته مقامات مسئول در مدیریت بحران در نپال، وقوع سیل‌ های ویرانگر نزدیک مرز این کشور با چین در هفته جاری، دست‌کم ۶۷۵ کشته بر جای گذاشته است.

پس از افزایش آمار در صبح امروز شنبه، شمار مفقودان در نپال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گزارش شده است. در میان مفقودشدگان، ۴۵ سرباز ارتش نپال، ۴۰ مأمور پلیس و ۱۹ مأمور اداره مهاجرت و گمرک نیز به چشم می‌خورند.

صلیب سرخ تاکید کرد که گزارش های اولیه حاکی از آن است که دست کم ۹۳ هزار نفر در این کشور بر اثر وقوع سیل آسیب و خسارت دیده اند.

کد مطلب 6931560

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