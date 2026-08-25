سیاستمدار صهیونیست: همسر نتانیاهو الکلی و نژادپرست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «شن موشه ریدمان»، یکی از رهبران اعتراضات علیه اصلاحات قضایی در کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در چارچوب موضوع امنیت و حفاظت از خانواده نتانیاهو که توسط «گادی آیزنکوت» مطرح شد، حملات تندی را علیه همسر و فرزندان نتانیاهو انجام داد.

ریدمان که به‌ تازگی در جایگاه نهم فهرست حزب اپوزیسیون در کنست رژیم صهیونیستی قرار گرفته است، با حمله به ساره نتانیاهو نوشت: «او یک الکلی، پرخاشگر و نژادپرست است؛ یک مجرم محکوم که سالانه با میلیون‌ها شیکل از هزینه ما، از سوی سازمان امنیت عمومی (شاباک) تحت حفاظت قرار می‌گیرد.»

منظور ریدمان از این اظهارات، محکومیت سال ۲۰۱۹ ساره نتانیاهو در چارچوب اقرار به جرم و اتهام دریافت رشوه از طریق سوءاستفاده عمدی از خطای شخصی دیگران بود. او در قالب این توافق، به وقایع مندرج در کیفرخواست اصلاح‌شده اعتراف کرده بود.

ریدمان همچنین به «یائیر»، فرزند نتانیاهو نیز حمله کرد و او را «یک آدم عوضیِ بیکار که در حال ایجاد مسمومیت در فضای عمومی و سوءاستفاده از غذای رایگان است»، توصیف کرد.

این اظهارات در راستای انتقاد از موضوع امنیت و حفاظت شخصی خانواده نتانیاهو مطرح شد که توسط «گادی آیزنکوت»، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، ارائه شده بود.