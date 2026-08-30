دهشیری: شناخت سیره پیامبر(ص) باید به سبک زندگی تبدیل شود

حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و ولادت فرزند بزرگوار ایشان، امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: تقارن میلاد این دو نور بزرگ الهی در یک روز، از مناسبت‌های ارزشمند و کمتر اتفاق‌افتاده در تاریخ است.

وی افزود: خداوند متعال در لابه‌لای آیات قرآن کریم، مقام و جایگاه پیامبر اکرم(ص) را به خوبی تشریح و معرفی کرده است تا امت اسلامی با جایگاه آخرین سفیر الهی آشنا شوند و بدانند پیامبر اعظم(ص) از چه مقام و منزلتی برخوردار است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم(ص) در نگاه قرآن، مقام والای عبودیت است؛ خداوند در آیه نخست سوره اسراء می‌فرماید «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَیٰ بِعَبْدِهِ» و پیامبر(ص) را با عنوان «بنده» خود معرفی می‌کند که نشان‌دهنده جایگاه بلند عبودیت آن حضرت است.

دهشیری تصریح کرد: در تشهد نماز نیز هر مسلمانی پس از گواهی به توحید الهی، به رسالت حضرت محمد(ص) شهادت می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد که مقام رسالت پیامبر(ص) در ادامه بندگی و عبودیت خداوند قرار دارد؛ بنابراین هر انسانی هر اندازه به مقام بالاتری برسد، باید بندگی و ارتباط خود با خداوند را بیشتر کند.

وی بیان کرد: در روایتی آمده است که یکی از همسران پیامبر اکرم(ص) شبی آن حضرت را در حجره ندید و نگران شد. پس از جست‌وجو، پیامبر(ص) را در گوشه‌ای از حیاط در حال گریه و راز و نیاز با خداوند مشاهده کرد. وقتی از آن حضرت پرسید با وجود وعده‌های الهی و بخشش گناهان، چرا این‌گونه عبادت و گریه می‌کنید، پیامبر(ص) در پاسخ فرمودند: «أَفَلَا أَکُونُ عَبْدًا شَکُورًا»؛ آیا بنده‌ای شکرگزار نباشم؟

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: این رفتار پیامبر اکرم(ص) یک الگوی بزرگ برای همه عابدان و موحدان است و به ما می‌آموزد که انسان مؤمن باید در برابر نعمت‌های الهی همواره شکرگزار باشد و عبودیت خداوند را در همه شرایط زندگی خود حفظ کند.

دهشیری اضافه کرد: ویژگی دیگری که در سیره پیامبر اعظم(ص) به روشنی مشاهده می‌شود، مهربانی، دلسوزی و خیرخواهی ایشان نسبت به مردم بود؛ حتی در برابر کسانی که به آن حضرت ظلم و جسارت می‌کردند، پیامبر(ص) به جای انتقام‌جویی، برای هدایت آنان دعا می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از سفرهای تبلیغی، عده‌ای به جای استقبال از پیامبر(ص)، به ایشان جسارت کردند و آن حضرت را مورد آزار قرار دادند و پاهای مبارک ایشان را مجروح کردند. اطرافیان تصور کردند پیامبر(ص) آنان را نفرین خواهد کرد، اما آن حضرت دست به دعا برداشت.

امام‌جمعه اردستان گفت: پیامبر اکرم(ص) در دعای خود برای کسانی که به ایشان ظلم کرده بودند، از خداوند هدایت آنان را درخواست کرد و فرمود: «اللهم اهد قومی فإنهم لا یعلمون»؛ خدایا قوم مرا هدایت کن، چراکه آنان نمی‌دانند. این رفتار نشان‌دهنده اوج مهربانی و دلسوزی پیامبر(ص) حتی نسبت به مخالفان و کسانی است که به ایشان ظلم کرده بودند.

دهشیری بیان کرد: مهربانی پیامبر اکرم(ص) تنها در برابر مردم و یاران ایشان نبود، بلکه در داخل خانه و در رفتار با خانواده نیز نمود داشت و آن حضرت در همه عرصه‌های زندگی، مظهر اخلاق و رحمت بود.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» و زندگی پیامبر اکرم(ص) را برای مؤمنان الگو معرفی می‌کند؛ بنابراین مسلمانان باید در اخلاق، رفتار، خانواده‌داری، ارتباط با مردم و شیوه برخورد با دیگران، از سیره پیامبر(ص) الگوبرداری کنند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) نسبت به وضعیت مؤمنان و یاران خود بی‌تفاوت نبود؛ اگر یکی از مؤمنان چند روز در جمع مسلمانان حضور پیدا نمی‌کرد، یاران پیامبر(ص) درباره وضعیت او پرس‌وجو می‌کردند و اگر می‌گفتند به سفر رفته است، برای سلامتی او دعا می‌کردند و اگر بیمار بود، به عیادتش می‌رفتند.

دهشیری تصریح کرد: این رفتارها نشان می‌دهد جامعه اسلامی باید جامعه‌ای سرشار از محبت، همدلی، توجه به یکدیگر و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت مؤمنان باشد و مسلمانان نباید نسبت به مشکلات اطرافیان خود بی‌تفاوت باشند.

وی اضافه کرد: بهترین انسان‌ها کسانی هستند که نسبت به خانواده و اهل بیت خود نیکوترین رفتار را داشته باشند و این مسئله نیز باید در زندگی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اخلاق نیکو و مهربانی از مهم‌ترین درس‌های مکتب پیامبر اکرم(ص) است.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: امیدواریم با شناخت بیشتر سیره پیامبر اکرم(ص)، بتوانیم در زندگی خود از رفتار و اخلاق آن حضرت الگو بگیریم و به معنای واقعی کلمه از امت پیامبر(ص) باشیم؛ به گونه‌ای که در روز قیامت مشمول شفاعت آن حضرت قرار بگیریم، نه اینکه مورد مؤاخذه قرار گرفته و از ما پرسیده شود که چرا با وجود شناخت پیامبر(ص)، از سیره و اخلاق ایشان فاصله گرفتید.

دهشیری خاطرنشان کرد: از خداوند متعال مسئلت داریم ما را از امت حقیقی پیامبر اعظم(ص) قرار دهد و به برکت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، زمینه بهره‌مندی ما از شفاعت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) را فراهم کند.