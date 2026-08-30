به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو در یک برنامه تلویزیونی ضمن ارائه گزارشی درخصوص اقدامات سازمان ثبت احوال در ایام ویژه جنگ، گفت: پس از حمله اهریمن آمریکایی- صهیونیستی به مردم ایران، تعداد زیادی از هموطنان دچار آسیب شدند و اسناد هویتی آنها در میان آوارها ماند یا از بین رفت و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای آنها ایجاد کرد. در همین راستا سازمان ثبت احوال طی این روزهای سخت با همکاری همه اپراتورهای همراه، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، کارت و مدرک هویتی را به نام شناسه هویتی هر فرد ایجاد کردیم که حداکثر ظرف یک ساعت تا یک روز صادر می‌شد و زمان صدور آن نیز بسته به میزان ترافیک در آن شهر متفاوت بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه امروز همه آسیب‌دیدگان جنگ، مدارک خود را تحویل گرفته‌اند؛ مگر در موارد استثنایی که فرد حضور نداشته یا برای دریافت مدرک مراجعه نکرده است، تصریح کرد: این مدرک یک رسید و گواهی بود که مشخص می‌کرد مدرک هویتی فرد چیست و چه شناسه ملی دارد. برای مثال، اگر سیم‌کارت فرد در دسترس نبود یا امکان انجام امور مختلف را نداشت،به راحتی به یکی از شعب ثبت احوال مراجعه می‌کرد و با مشخصات بیومتریک خود احراز هویت و کار خود را انجام داد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه درباره آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند در کشور، ضمن عذرخواهی از مردم بابت این بدهکاری، گفت: به دلایل مختلف، از جمله تورم قوانین و تعدد دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئولیت دارند، باعث شده این اتفاق‌ها بیفتد؛ کارت ملی یک کارت عادی نیست؛ ویژگی‌های این کارت قابلیت احراز هویت دقیق را فراهم می‌کند و تا پایان پاییز امسال بسیار امید داریم که این بدهکاری‌ها تمام شود.

وی با اشاره به وضعیت بدهی سازمان ثبت احوال برای کارت‌های ملی در ابتدای دوره مسئولیت خود، گفت: در ابتدای مسئولیت بنده، ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت ملی به مردم بدهکار بودیم که امروز به ۶ میلیون رسیده است؛ یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارت را توانستیم به مردم تحویل دهیم. البته در حمله اهریمن آمریکایی- صهیونیستی دچار آسیب شدیم و اگر آن اتفاق‌ها نمی‌افتاد، حتماً پیش تر از این انجام شده بود.

جمالو در پاسخ به این سوال که افرادی که اعتبار کارت هوشمندشان رو به پایان است، باید اقدام کنند یا خیر؟ اینطور پاسخ داد: تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است؛ یک طراحی مجدد برای نسل جدید کارت ملی در جریان است که قابلیت احراز هویت بر خط را افزایش داده و هم سرعت صدور و هم بهره‌مندی از آن را افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر فردی شخصاً به یک سیستم بانکی، اداره یا نهاد مراجعه کند و مدرک هویتی خود را همراه نداشته باشد، آیا امکان ارائه خدمت به او وجود ندارد؟ افزود: ما معتقدیم با زیرساخت‌های دقیق سازمان ثبت احوال و با استفاده از هوش مصنوعی و احراز هویت برخط، می‌توان با سطح‌بندی خدمات، بسیاری از خدمات را ارائه دهیم. به این معنا که در نسل جدید کارت ملی، حتی اگر کارت ملی فرد همراهش نباشد، با استفاده از اثر انگشت و تشخیص چهره می‌تواند سطح یک و دو خدمات را دریافت کند.

جمالو ادامه داد: در نسل جدید کارت هوشمند ملی، برای این معوقات (یعنی افرادی که دوره انقضای کارتشان گذشته و می‌خواهند دریافت کنند) درصددیم که این طرح جدید را اجرا کنیم.

جمالو همچنین درمورد عکس افراد روی کارت ملی نیز با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما عکس افراد است، گفت: در کل دنیا عکس روی کارت شناسایی، با عکس‌های آتلیه‌ای متفاوت است. حتماً یک مقدار دوباره نارضایتی‌هایی هم داریم، ولی قطعاً بهبود جدی خواهیم داشت.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره مباحث مطرح شده پیرامون تجمیع کارت‌های مختلف در کارت ملی، گفت: یکی از ویژگی‌های قابلیت احراز هویت برخط این است که بتوانیم تعداد زیادی از آنها را پوشش دهیم. البته لازمه آن، همکاری دستگاه‌های دیگر است. ما این زیرساخت را کاملاً فراهم خواهیم کرد؛ در همین راستا با تعداد زیادی از بانک‌ها صحبت کردیم و امیدواریم که با شروع کار خود، این موضوع حتماً صورت گیرد. علاوه بر این، موضوع کپی مدارک هم مرتفع خواهد شد.

جمالو در ادامه، به خدمات سازمان ثبت احوال در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و اظهار کرد: پاسخگویی و انعطاف‌پذیری به هموطنان، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدنظر ما در تحول دیجیتال بوده است؛ وقتی حرف از تحول بزنیم ولی نتوانیم حتی سرویس‌های فعلی‌مان را به هموطنانمان به درستی ارائه دهیم، پذیرش آن کمی سخت می‌شود. امروز سامانه‌ «از من بپرس» با شماره تماس ۱۵۱۰ از ۸ صبح تا ۱۰ شب پاسخگوی سؤالات هموطنان درباره مدارک هویتی است.

به گفته وی، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ این سامانه در حال فعالیت است؛ در حال حاضر ۱۰۰۰ نفر در کل کشور در این سامانه پاسخگو هستند؛ هر تماس، به موبایل همکاران بنده دایورت می‌شود و هموطنان به راحتی می‌توانند پاسخ سوالات خود را دریافت کنند. همچنین هموطنان خارج از کشور هم در کد هفت این سامانه، می‌توانند پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه درباره میزان ارائه خدمات غیرحضوری این سازمان، گفت: تمام تلاشمان در سازمان این است که زنجیره اقدامات را الکترونیکی و غیرحضوری کنیم. در حال حاضر بیش از ۲۵ سرویس در سامانه «سهیم» وجود دارد؛ هر کدام از افراد با ورود به این سامانه به راحتی می‌توانند آن سرویس‌ها را دریافت کنند. دفاتر پیشخوان نیز بخش بزرگی از این خدمات را در پهنه کشور ارائه می‌دهند.

وی درباره خدمات قابل ارائه در سامانه «سهیم»، گفت: این سامانه درخواست تغییر نام خانوادگی تا دریافت شناسنامه نوزاد و هر آنچه در مورد خدمات ثبت احوال وجود دارد را ارائه می‌دهد. همچنین یک سرویس جدید تحت عنوان «کیف هویت من» در سامانه «سهیم» قرار خواهد داشت. این سرویس احتمالاً در چند روز آینده برای همه فعال خواهد شد. در حال حاضر برای بخشی از ایرانیان بارگذاری شده است تا همه هموطنان بتوانند مدارک خود را ببینند و حداکثر در ۲۰ روز آینده می‌توانند به این بخش مراجعه کنند و کیف مدارک خود، از جمله کارت ملی و شناسنامه را در موبایلشان داشته باشند.

وی درباره نحوه دسترسی به این خدمت توضیح داد: پس از احراز هویت، وارد سامانه «سهیم» شده و کد ملی خود را وارد می‌کنند، احراز هویت اولیه انجام می‌شود و پس از آن سامانه «سهیم» فعال خواهد شد، ارائه خدمات بدون مدارک هویتی مهمترین بخش در این زمینه است، به طوریکه با مراجعه به یک بانک، نسخه اصلی مدرک روی موبایل رمزنگاری شده و همان نسخه تحت جی‌اس‌پی برای بانک ارسال شده است. علاوه بر این، بیومتریک فرد و استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص هم وجود دارد.