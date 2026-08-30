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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

چندین شهر و منطقه مرزی در جنوب لبنان روز یکشنبه شاهد حملات رژیم صهیونیستی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که ارتش اسرائیل صبح امروز انفجار عظیمی را در منطقه مرجعیون در جنوب لبنان انجام داده است.

همچنین چندین شهر و منطقه مرزی در جنوب لبنان روز یکشنبه شاهد یک سری بمباران توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی بوده است.

توپخانه اسرائیل شهرهای میفدون، تولین، المنصوری و وادی السلوقی را گلوله باران کرد و همچنین منطقه بین بیت یاحون و برعشیت را هدف قرار داد. در همین راستا، نیروهای اسرائیلی بمب‌های فسفری را به سمت مجاورت ارتفاعات علی الطاهر پرتاب کردند.

این بمباران همچنین شامل دوحه کفر رمن نیز شد در حالی که یک پهپاد اسرائیلی حمله هوایی را علیه نبطیه الفوقه انجام داد. تپه الدبشه و مجاورت ارتفاعات علی الطاهر نیز در معرض گلوله باران توپخانه‌ای مجدد و همچنین آتش سنگین مسلسل به سمت شهر حدثه قرار گرفتند.

گلوله باران، حومه خانه‌های المنصوری و صیاد و همچنین مسیر رودخانه زوطر چه در شرق و چه در غرب را هدف قرار داد.

نیروهای اسرائیلی به بمباران توپخانه‌ای مداوم خود در تپه علی الطاهر و الدبشه ادامه می‌دهند و این یک تشدید نظامی مداوم در منطقه مرزی جنوبی است.

کد مطلب 6932131

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      چیزی نیست ، هدیه مذاکره جوزف هست با بی بی .

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