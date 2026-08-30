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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

افتتاح طرح مسکن مددجویی در آب‌پخش

افتتاح طرح مسکن مددجویی در آب‌پخش

بوشهر_رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر آب‌پخش از افتتاح ۱۳ واحد مسکونی مددجویان و آغاز عملیات اجرایی ساخت ۶ واحد مسکونی جدید در این شهر همزمان با هفته دولت خبر داد.

مهناز مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های دولت برای خدمت‌رسانی به مردم و با رویکرد «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع از سازندگی»، آیین افتتاح ۱۳ واحد مسکونی مددجویان در شهر آب‌پخش برگزار شد.

وی افزود: این واحدهای مسکونی در قالب تفاهم‌نامه ساخت ۸ هزار و ۳۰ هزار واحد مسکونی کمیته امداد به بهره‌برداری رسیده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر آب‌پخش همچنین از برگزاری آیین کلنگ‌زنی ۶ واحد مسکونی جدید خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این واحدها در قالب تفاهم‌نامه مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ در شهرک آب‌پخش آغاز شد.

مختاری ادامه داد: آیین کلنگ‌زنی و افتتاح مسکن مددجویی، همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه خدمات حمایتی و تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در آب‌پخش برگزار شد.

افتتاح طرح مسکن مددجویی در آب‌پخش

وی همچنین از بازدید از طرح‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار به مناسبت هفته دولت خبر داد و بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف بررسی روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، حمایت از توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش و تقویت زمینه‌های خودکفایی مددجویان در اداره کمیته امداد آب‌پخش برگزار شد.


رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر آب‌پخش خاطرنشان کرد: تأمین مسکن و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین محورهای توانمندسازی مددجویان و خانواده‌های تحت حمایت است و اجرای طرح‌های مسکن و اشتغال می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت و استقلال اقتصادی این خانواده‌ها داشته باشد.

کد مطلب 6932183

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