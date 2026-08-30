مهناز مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: در چارچوب برنامههای دولت برای خدمترسانی به مردم و با رویکرد «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع از سازندگی»، آیین افتتاح ۱۳ واحد مسکونی مددجویان در شهر آبپخش برگزار شد.
وی افزود: این واحدهای مسکونی در قالب تفاهمنامه ساخت ۸ هزار و ۳۰ هزار واحد مسکونی کمیته امداد به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر آبپخش همچنین از برگزاری آیین کلنگزنی ۶ واحد مسکونی جدید خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این واحدها در قالب تفاهمنامه مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ در شهرک آبپخش آغاز شد.
مختاری ادامه داد: آیین کلنگزنی و افتتاح مسکن مددجویی، همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه خدمات حمایتی و تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد در آبپخش برگزار شد.
وی همچنین از بازدید از طرحهای اشتغال زنان سرپرست خانوار به مناسبت هفته دولت خبر داد و بیان کرد: این برنامهها با هدف بررسی روند اجرای طرحهای اشتغالزایی، حمایت از توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت پوشش و تقویت زمینههای خودکفایی مددجویان در اداره کمیته امداد آبپخش برگزار شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر آبپخش خاطرنشان کرد: تأمین مسکن و ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین محورهای توانمندسازی مددجویان و خانوادههای تحت حمایت است و اجرای طرحهای مسکن و اشتغال میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت و استقلال اقتصادی این خانوادهها داشته باشد.
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